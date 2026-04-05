Италијанските аеродроми се соочуваат со недостиг на гориво поради војната со Иран

Рим, 5 април 2026 (МИА) - Четири италијански аеродроми - Болоња, Милано Линате, Тревизо и Венеција - се соочуваат со можни ограничувања во снабдувањето со гориво за авиони поради проблеми со снабдувањето со клучниот добавувач Ер БП Италија.

Во известувањето на авиокомпанијата издадено вчера се вели дека „услугите за полнење гориво за авиокомпаниите склучени договори со Ер БП Италија би можеле да бидат ограничени“ поради намалена достапност на гориво, објавува Политико.

Италијанските медиуми објавија дека Ер БП Италија, подружница на британскиот нафтен гигант БП, ги информирала авиокомпаниите дека приоритет за снабдување ќе им се даде на итни медицински и владини летови и летови што траат повеќе од три часа. Другите летови би можеле да се соочат со ограничувања до 9 април.

Данило Речине, потпретседател на италијанскиот синдикат на пилоти АНПАЦ, изјави дека ситуацијата не треба да предизвика откажувања на летови за време на велигденскиот викенд. Сепак, тој предупреди дека „проблемот ќе стане реален“ ако не се најде решение за блокадата на Ормуската Теснина.

Италијанската премиерка Џорџа Мелони вчера и денеска ги посети земјите од Персискиот Залив за да се обиде да обезбеди непречен пристап до клучните извори на енергија во екот на војната во Иран. Таа изјави дека ќе направи сè „за да ѝ гарантира на Италија пристап до енергетските ресурси што ѝ се потребни“.

Недостатокот на гориво би можел, како резултат на американско-израелската војна, да влијае и на другите европски аеродроми. Лондонскиот Хитроу и другите аеродроми во Обединетото Кралство се меѓу најранливите, каде што веќе се пријавени прекини во сообраќајот поврзани со горивото. Проблемите би можеле да влијаат и на други големи европски центри, како што се оние во Франција и Португалија. мс/

