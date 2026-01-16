Инвестирани над 65 милиони евра во образованието во последната една и пол година, вели Мицкоски

  • петок, 16 јануари 2026
Скопје, 16 јануари 2026 (МИА) - Во последната една и пол година Владата инвестирала повеќе од 65 милиони евра, информира премиерот Христијан Мицкоски и додава дека ќе продолжат со инвестиции во образованието, кое, како што нагласува, е еден од нивните главни приоритети.

- Последното што го разгледувавме беше податокот дека за една и пол година повеќе од 65 милиони евра се инвестирани во образованието. Од нив, речиси 56-57 милиони евра се дел од програмата АА, така што образованието е еден од наште главни приоритети како Влада и продолжуваме и натаму да инвестираме бидејќи, без квалитетно образование, нема иднина - рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање по посетата на целосно реконструираната спортска сала во Кратово. 

И овој објект, додаде, е дел од овие инвестиции во инфраструктурата.

- Овој објект е дел од овие инвестиции. Има повеќе од 160-170 проекти во државата предвидени за инвестирање во делот на образованието, во училишта, студентски домови..., нешто што е императив за оваа Влада - рече македонскиот премиер. сст/са/

Фото: МИА архива

 

