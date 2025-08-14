  • петок, 15 август 2025
ЕУ повика на прекин на „секоја ескалација на тензиите“ во Србија

  • Европската унија остро го осудува секој чин на насилство, вклучително и заканите кон новинарите, и повикува на прекин на секоја ескалација на тензиите, изјави денеска портпаролот на Европската комисија, Гијом Мерсие, како реакција на настаните за време на синоќешните протести во Србија.
Белград, 14 август 2025 (МИА) - Европската унија остро го осудува секој чин на насилство, вклучително и заканите кон новинарите, и повикува на прекин на секоја ескалација на тензиите, изјави денеска портпаролот на Европската комисија, Гијом Мерсие, како реакција на настаните за време на синоќешните протести во Србија.
Наведувајќи дека ЕУ „многу внимателно“ ја следи ситуацијата, Мерсие нагласи дека „правата на мирни демонстрации и слободата на собирање мора да се почитуваат и дека властите мора да ги заштитат учесниците на собирите од штета или насилство“.

Потсетувајќи на важноста на слободата на медиумите и слободата на изразување, ЕУ изјави дека „независните медиуми мора да бидат способни да ја извршуваат својата улога како контролори со цел да се зголеми транспарентноста и одговорноста на јавните личности и институциите“.

Мерсие истакна дека ЕУ внимателно ќе ги следи сите тие прашања во контекст на преговорите со Србија за членство во ЕУ.

„Фундаменталните права и вредности се во сржта на нашиот заеднички европски проект и мора да се почитуваат“, рече Мерсие.

Еврокомесарката за проширување, Марта Кос, оцени дека извештаите за насилство на протестите во Србија се многу загрижувачки.
„Извештаите за насилство за време на неодамнешните протести во Србија се многу загрижувачки. Напредокот на патот кон ЕУ бара граѓаните слободно да ги изразуваат своите ставови и новинарите да можат да известуваат без заплашување или напад“, објави Марта Кос на социјалната мрежа X. зш/

