Едуард Хабсбург: Силно го поттикнуваме приемот на Македонија во Европската Унија

Будимпешта, 26 март 2026 (МИА) - Едуард Хабсбург – Лотринген, унгарски дипломат и висок член на австриското и пан- европско кралско семејство, изрази силна поддршка за приемот на Македонија во Европската Унија. Хабсбург до неодамна беше амбасадор на Унгарија во Ватикан, а сега е амбасадор на унгарската Влада за семејни и црковни прашања, а воедно е и често присутен во американските конзервативни кругови. Во разговор со МИА на конференцијата CPAC, Едуард Хабсбург упати порака дека Македонија треба итно да се интегрира во Европската Унија.

- Не сум во позиција да давам официјални изјави на оваа тема, но можам да кажам дека Унгарија силно го поттикнува приемот на сите држави од западниот Балкан во Европската Унија што е можно поскоро. Унгарија притиска за интеграција на тој дел од светот, и силно го поддржуваме тоа. Би кажал дека земјите од западниот Балкан работеа долго и напорно да влезат во Европската Унија и некогаш мислам дека ентузијазмот во Брисел не е толку силен како што би требало да биде. Исто така и Ватикан, каде што работев десетина години, силно, силно притиска за тоа. Светата Столица е многу посветена на приемот на Балканот, изјави Хабсбург за МИА.

Најпознатото европско аристократско семејство со децении го вложува своето влијание во Европа кон интеграцијата на источните и јужните европски држави, преку Пан-Европската Унија, каде Ото фон Хабсбург беше еден од основачите и клучните двигатели. цч/паг/

Можно е и ова да ти се допаѓа

Министерство за односи меѓу заедниците: Обвинувањата на ДУИ се неосновани, не станува збор за дискриминација, туку за законски донесени акти за престанок на работен однос

Данската премиерка поднесе оставка по поразот на изборите, претстојат тешки разговори за нова влада

Мицкоски: Армијата ја засилува мобилноста, 17-те нови оклопни возила „страјкер“ симбол на партнерството со САД

Санчез во шпанскиот Парламент: Последиците од нелегалната војна во Иран се катастрофални

Во Корча одржан четвртиот состанок на заедничкиот комитет за IPA CBC програмата Албанија – Македонија 

Манасиевски: По насока на Заев, Филипче имал средба со Милјан Шчекиќ во Ниш и средба со куќниот пријател на Заев – Башановиќ во Грција

Саливан: САД и Израел имаат различни цели во Иран

Мицкоски: Безбедносната состојба во земјата е стабилна

Изборна предност на Орбан, силна поддршка од Трамп

