  • понеделник, 25 август 2025
Логирај Се

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА – ВО ПОДДРШКА НА КУЛТУРАТА И ОШТЕСТВЕНИОТ РАЗВО

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА – ВО ПОДДРШКА НА КУЛТУРАТА И ОШТЕСТВЕНИОТ РАЗВО

Сигурно сте забележале дека во последната година Државна лотарија општествената одговорност ја потврдува како срцевина на своето дејствување.

Низ историјата во Европа и светот лотариите што се управувани од државата се основани со цел поддршка на заедницата. Тоа е и мисијата на Државна лотарија − преку одговорно приредување игри на среќа, за граѓаните на територија на Република Северна Македонија, да инвестира во поддршка на општеството и неговиот развој. Компанијата на којашто еден од столбовите на стратегијата е директната инвестиција во општеството, дополнително создава можност за граѓаните над 18-годишна возраст преку учество во игрите на среќа да се вклучат во тој голем круг на заемна поддршка. Кога еден учествува во игрите на среќа на Државна лотарија, сите добиваат: во континуитет, од секоја поединечна уплата се одвојува процент во републичкиот буџет за инвестирање во општествено корисни цели.

Во последната година, низ интензитетот на своето присуство како поддржувач на манифестации и иницијативи во културата, спортот, науката, образованието и проекти од јавен интерес со цел збогатување на квалитетот на содржините на заедницата и нејзино зајакнување, компанијата се истакнува како препознаен и активен член на општеството.

Кога зборуваме за поддршка на настани на полето на културата, присуството на брендот на Државна лотарија потврдува дека компанијата се залага за градење вредности, за проширување на видикот и за негување на традицијата. Исто така, се залага и за збогатување на содржините во заедниците, за што се доказ и многубројните настани во последната година − празнично обележана со настаните „Зимска бајка“, коишто преку театарска претстава и настап на македонски поп-пејачи во скопските општини внесоа празничен новогодишен дух.

Препознавање на потребата од збогатување на нашата културна сцена се огледа низ поддршката на големи културни манифестации меѓу коишто: фестивалот „Видик“ спој на литература, музика, театар, дизајн и филм, со хуманитарен карактер; манифестацијата „Ѓура Мара“ − симбол на локалниот идентитет и носител на културниот континуитет; најпопуларната забавна музичка манифестација „Златна бубамара“ на популарноста; гала концертот на Вејчеслав Поповски – македонски академски оперски пејач и мајстор за изработка на гудачки инструменти.

Под логото на Државна лотарија, на македонските сцени уживавме во изведбите на: еден од најголемите тенори на денешницата − Пласидо Доминго (Placido Domingo); на легендарните Масив Атак (Massive Attack) и Армин ван Бјурен (Armin Van Buuren) – имиња што инспирираат генерации; на светската поп-ѕвезда Џејсон Деруло (Jason Derulo), а сведоци бевме и на долгоочекуваниот концерт на култниот австралиски музичар Ник Кејв (Nicholas Edward Cave).

Државна лотарија се гордее што во милјето настани од културата поддржани само во последната година се концерти од светски размери, но и домашни манифестации и настапи на македонски уметници и културно-уметнички друштва.

Преку својата деловна активност, која е во симбиоза со општествена одговорност, компанијата ја потврдува својата улога на промотор на етичко работење со фокус на инвестирање во заедничкото добро, активен член на општеството и партнер на општествениот развој. Компанија што преку одговорно приредување игри на среќа ја реализира својата мисија посветена на благосостојбата на заедницата во којашто, кога еден учествува во игри на среќа на Државна лотарија, сите добиваат.

 

____________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

Тагови

Државна лотарија

Можно е и ова да ти се допаѓа

Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

ЛОТО – ИГРА НА СРЕЌА СО СЕМЕЈНА ТРАДИЦИЈА

ЛОТО – ИГРА НА СРЕЌА СО СЕМЕЈНА ТРАДИЦИЈА

Комерцијална банка со значајни поволности за клиентите – се укинуваат и намалуваат повеќе надоместоци за физички и правни лица

Комерцијална банка со значајни поволности за клиентите – се укинуваат и намалуваат повеќе надоместоци за физички и правни лица

Никотинските ќесички и откажувањето на цигарите - истражувањата покажаа извонредни резултати

Никотинските ќесички и откажувањето на цигарите - истражувањата покажаа извонредни резултати

ЕДС со нова летна промоција – повеќе енергија за помалку пари!

ЕДС со нова летна промоција – повеќе енергија за помалку пари!

Iute Pay доби лиценца за издавање електронски пари и давање платежни услуги

Iute Pay доби лиценца за издавање електронски пари и давање платежни услуги

„Ватростална“ Скопје одбележа златен јубилеј: 50 години постоење, половина век иновации, развој и регионален успех

„Ватростална“ Скопје одбележа златен јубилеј: 50 години постоење, половина век иновации, развој и регионален успех

Нова мБанка од Комерцијална банка – едноставно, модерно и подобро мобилно банкарство

Нова мБанка од Комерцијална банка – едноставно, модерно и подобро мобилно банкарство

Избор на уредникот

Животните приказни на Братислав Димитров: Неколку мигови за спомен и долго сеќавање

Животните приказни на Братислав Димитров: Неколку мигови за спомен и долго сеќавање

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција