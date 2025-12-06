  • сабота, 06 декември 2025
Логирај Се

Христијан Мицкоски реизбран за лидер на ВМРО-ДПМНЕ

  • Христијан Мицкоски доби трет мандат од делегатите на 18. партиски конгрес да ја води ВМРО-ДПМНЕ во наредните четири години што, според статутот на партијата, ќе биде негов последен мандат.
Христијан Мицкоски реизбран за лидер на ВМРО-ДПМНЕ

Кавадарци, 6 декември 2025 (МИА) – Христијан Мицкоски доби трет мандат од делегатите на 18. партиски конгрес да ја води ВМРО-ДПМНЕ во наредните четири години што, според статутот на партијата, ќе биде негов последен мандат.

Според Зоранчо Јованчев, претседател на Изборната комсија, од 817 присутни делегати, 804 гласале и дале поддршка за нов мандат на Мицкоски. 

На конгресот во Кавадарци тие го реизбраа Мицкоски за лидер на партијата кој беше и единствен кандидат за функцијата.

На конгресот, кој се одржа под мотото „Визија што гради држава - За генерацијата што доаѓа 2030“, беа усвоени два политички документа Стратегијата 2025–2030 и Доктрина.

По пребројувањето и соопштувањето на гласовите, следува обраќање на претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски.  хс/паг/

Фото: МИА 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Делчевскиот Мото клуб „Ендуро Тим“ со прва хуманитарна акција за празниците

Делчевскиот Мото клуб „Ендуро Тим“ со прва хуманитарна акција за празниците

Мицкоски: Не добив само реизбор, денес победи идејата за патот што го трасираме за Македонија

Мицкоски: Не добив само реизбор, денес победи идејата за патот што го трасираме за Македонија

Завршен настан на проектот „Создавање традиционални носии на македонското, влашкото и ромското национално малцинство во регионот на Корча

Завршен настан на проектот „Создавање традиционални носии на македонското, влашкото и ромското национално малцинство во регионот на Корча"

Претседателот на Собранието Гаши на отворање на 23. Доха Форум

Претседателот на Собранието Гаши на отворање на 23. Доха Форум

Поезијата на Ана Голејшка-Џикова – централен книжевен настан во Љубљана

Поезијата на Ана Голејшка-Џикова – централен книжевен настан во Љубљана

Без вода утре МАНУ, Основен суд 2, ТЦ „Мавровка“, МКЦ, НУБ, УКИМ и други објекти, како и дел од чаршијата

Без вода утре МАНУ, Основен суд 2, ТЦ „Мавровка“, МКЦ, НУБ, УКИМ и други објекти, како и дел од чаршијата

Отворена изложба на уметници аматери од општина Илинден

Отворена изложба на уметници аматери од општина Илинден

НП Шар Планина стана членка на на Мрежата Паркови на Динаридите

НП Шар Планина стана членка на на Мрежата Паркови на Динаридите

Избор на уредникот

Мицкоски: Не добив само реизбор, денес победи идејата за патот што го трасираме за Македонија

Мицкоски: Не добив само реизбор, денес победи идејата за патот што го трасираме за Македонија

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција