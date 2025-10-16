  • четврток, 16 октомври 2025
Логирај Се

Брзи лепчиња со сирење

Брзи лепчиња со сирење

 

Ова утро нека започне со топли лепчиња 

 

Состојки:

  • 250 грама крем сирење
  • 1 јајце
  • 10 грама сол
  • 300 грама брашно, по желба
  • 2 лажички прашок за пециво
  • 25 мл масло
  • 25 мл млеко
  • 50 грама јогурт
  • малку млеко за премачкување
  • семки, по желба

 

Подготовка:

Соединете ги сите состојки заедно и замесете мазно тесто кое е одлично за правење и не се лепи многу. Развлечете го тестото на многу мала количина брашно, месете кратко и поделете го на 8-10 еднакви делови. Обликувајте го секој дел по желба, можете да направите тркалезни лепчиња, како багети, како што сакате.Ставете ги на плех обложен со хартија за печење. Секое тесто премачкајте го со малку млеко, наросете со семки и печете на 190 степени 20 минути.

 

Фото: Фрипик

 

Тагови

Брзи лепчиња со сирење

Можно е и ова да ти се допаѓа

Судски документи: Ќерката на Мајкл Џексон добила 65 милиони долари од имотот

Судски документи: Ќерката на Мајкл Џексон добила 65 милиони долари од имотот

Принцес крофни со бело чоколадо

Принцес крофни со бело чоколадо

„ТП-Линк“ успешно тестира ран прототип на „Ви-фи 8“ хардвер

„ТП-Линк“ успешно тестира ран прототип на „Ви-фи 8“ хардвер

Зошто нема Нобелова награда за математика?

Зошто нема Нобелова награда за математика?

„Опен-АИ“ ќе нуди опционална содржина за возрасни во „Чет-ГПТ“, покрај ограничувањата околу возраста

„Опен-АИ“ ќе нуди опционална содржина за возрасни во „Чет-ГПТ“, покрај ограничувањата околу возраста

Тејлор Свифт најави документарец за турнејата „Ерас“

Тејлор Свифт најави документарец за турнејата „Ерас“

„Евровизија“ го одложи гласањето за Израел

„Евровизија“ го одложи гласањето за Израел

Успешен 11. пробен лет на „Старшип“ на „Спејс-Икс“

Успешен 11. пробен лет на „Старшип“ на „Спејс-Икс“

Избор на уредникот

Осумнаесет години од загинувањето на Тоше Проески

Осумнаесет години од загинувањето на Тоше Проески

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција