„Бадентер“ е дел од Рамковниот договор, кој е дел од Уставот и е целосно завршена и затворена работа, вели Мицкоски

Скопје, 21 август 2025 (МИА) - „Бадентер“ е правило што е дел од Рамковниот договор. Рамковниот договор е дел од Уставот. Рамковниот договор е целосно исполнет и завршен и тоа е завршена и затворена тема, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски во одговор на новинарско прашање дали како премиер и како Влада размислуваат за ревизија на „бадентер“ со оглед на изјава на министерот за правда Игор Филков која ја пренесуваат дел од медиумите дека можеби е дојдено време да се ревидира гласањето по бадебнтер бидејќи на таков начин се дава можност да се кочат одредени политички процеси.

Тоа што претставуваше суштински и институционален проблем, а тоа е балансерот, рече Мицкоски, ние презедовме мерки да го надминеме.

-Знаете, ние понудивме закон за првична застапеност кој покрај етничката, ќе има компонента која ќе оценува според квалитет и компетенции. Тој е во Венецијанската комисија. Се чека мислење така што очекувам кога ќе го добиеме тоа мислење тој закон да го донесеме, рече премиерот.

Медиумите кои ја пренесоа изјавата пишуваат дека Филков не одговорил во која насока би одело можното менување на Бадентеровото мнозинство. сст/са/

Фото МИА