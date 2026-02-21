  • сабота, 21 февруари 2026
Логирај Се

Ако се реализира процесот на постепена интеграција и станеме дел од ЕУ, Бугарија нема да може да стави вето - смета Мицкоски

  • Доколку земјавата стане дел од ЕУ во рамки на процесот на постепена интеграција, за која се повеќе се говори во Брисел, тогаш Бугарија нема да може да стави вето, бидејќи тогаш државата и формално ќе биде дел од Унијата, но под условите кои ги предивудва тоа градуално пристапување, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во однос на евентуално бугарско вето доколку се реализира оваа нова иницијатива.
Ако се реализира процесот на постепена интеграција и станеме дел од ЕУ, Бугарија нема да може да стави вето - смета Мицкоски

Гостивар, 21 февруари 2026 (МИА) - Доколку земјавата стане дел од ЕУ во рамки на процесот на постепена интеграција, за која се повеќе се говори во Брисел, тогаш Бугарија нема да може да стави вето, бидејќи државата и формално ќе биде дел од Унијата, но под условите кои ги предивудва тоа градуално пристапување, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во однос на евентуално бугарско вето доколку се реализира оваа нова иницијатива.

- Бугарија не може да стави вето, бидејќи тогаш и формално ќе бидеме членка на ЕУ, ќе бидеме на масата, а знамето на државата ќе се вее во Брисел, доколку тој процес се операционализира, одговори Мицкоски, по извршениот увид во изградба на автопатот Гостивар-Букојчани (Коридор 8).

Појаснувајќи ја иницијативата посочи дека важни ќе бидат два условљ, кои веќе се споменуваат во Брисел - заедничката надворешна и одбранбена политика и владеењето на правото, односно реформите што треба да се спроведат во овој дел. За нас, додаде, претпоставува дека ќе важи и трет услов, оној што го прифати претходната влада, измената на Уставот. 

Владата функционира одлично, составена е би рекол од три коалициски субјекти од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, од коалицијата Вреди и од политичката партија ЗНАМ, изјави денеска премие

-Постојат две идеи и добро е што сме дел од двете. Првата идеја е откако ќе се постигне мировен договор во Украина и ќе започне реконструкцијата на Украина, таа формално, заедно со уште три земји од Западен Балкан, Црна Гора, Македонија и Албанија, да стане дел од овој план. Втората идеја е на тоа да се додадат и останатите земји од Западен Балкан, плус Молдавија, рече премиерот. 

Тој појасни дека ова би значело влез со многу заштитни механизми со цел процесот да биде побалансиран. Како пример за такви заштитни механизми ја посочи постојната земја-членка на ЕУ, Полска, за која рече дека таквите механизми во делот на земјоделството траеле 20 години, односно државата не можела да ги користи структурни фондови во таа област се до 2024 година.

-За нас би важел сличен принцип, како што ќе ги затвораме поглавјата, така постепено ќе се повлекуваат тие заштитни механизми. Нема да имаме право на глас, ниту право на комесар, но ќе можеме да учествуваме во работата на Европскиот совет и институциите во Брисел, истакна премиерот и додаде дека за овој концептот сè погласно се зборува. ац/са/

Фото: Принтскрин

Тагови

Мицкоски Македонија ЕУ постепена интеграција Бугарија вето

Можно е и ова да ти се допаѓа

МВР Билтен

МВР Билтен

Градоначалничката на Кисела Вода Бети Стаменкоска Трајкоска одржа нов отворен ден за средби со граѓаните

Градоначалничката на Кисела Вода Бети Стаменкоска Трајкоска одржа нов отворен ден за средби со граѓаните

Жител на Франгово управувал автомобил без возачка, возилото е одземано

Жител на Франгово управувал автомобил без возачка, возилото е одземано

Инцидент со плинска боца во угостителски објект во Трговски во Кочани, спречени посериозни последици

Инцидент со плинска боца во угостителски објект во Трговски во Кочани, спречени посериозни последици

Со возило удрен пешак во Дебар, се здобил со тешки телесни повреди

Со возило удрен пешак во Дебар, се здобил со тешки телесни повреди

Мицкоски: Во подготовка 17 проекти вредни 650 милиони евра, земјоделието со рекордни резултати

Мицкоски: Во подготовка 17 проекти вредни 650 милиони евра, земјоделието со рекордни резултати

Николоски: Со одлична динамика се гради автопатот Гостивар - Букојчани, градежништвото прв пат во независна Македонија забележа раст од 21 отсто

Николоски: Со одлична динамика се гради автопатот Гостивар - Букојчани, градежништвото прв пат во независна Македонија забележа раст од 21 отсто

Филипче: Наместо да ги спроведе реформите што ги Европа, Мицкоски нуди анти-ЕУ кампања

Филипче: Наместо да ги спроведе реформите што ги Европа, Мицкоски нуди анти-ЕУ кампања

Избор на уредникот

Мицкоски: Во процесот на пристапувањето во ЕУ Македонија е жрвта на класичен булинг, се повеќе политичари во Брисел го признаваат тоа

Мицкоски: Во процесот на пристапувањето во ЕУ Македонија е жрвта на класичен булинг, се повеќе полит...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција