  • понеделник, 29 декември 2025
Toyota од 2026 ќе продава автомобили произведени во САД и на јапонскиот пазар

Тојота најави дека од 2026 година ќе започне со продажба на автомобили произведени во Соединетите Американски Држави во Јапонија. Моделите кои ќе ги увезува се Камри, Хајлендер и Тундра.

Иако сè уште нема прецизен датум за почетокот на продажбата, Тојота потврди дека подготовките веќе се во тек. Камри и Хајлендер не се непознати за јапонските купувачи, бидејќи претходно се продаваа таму, но беа повлечени од пазарот во 2023 и 2007 година. Тундра, пак, ќе биде новитет, бидејќи ова ќе биде првпат Тојота да понуди пикап од целосна големина во Јапонија откако моделот беше претставен во 2000 година.

Од компанијата велат дека одлуката има две главни цели. Првата е да се прошири и зајакне понудата на возила во Јапонија. Втората, и можеби поважна, е да се подобрат трговските односи меѓу Јапонија и САД преку зголемен увоз на возила произведени во Америка.

Во автоиндустријата е вообичаено автомобилите да се произведуваат во една земја, а да се продаваат во друга, бидејќи не е практично да се има фабрики насекаде. Сепак, овој потег е интересен затоа што поголемиот дел од возилата произведени во САД обично остануваат на северноамериканскиот пазар. Со извозот на американски произведени модели во Јапонија, Тојота прави чекор што се совпаѓа и со напорите на САД за зголемување на автомобилскиот извоз.

 

Фото: ЕПА

Toyota

