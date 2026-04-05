  • недела, 05 април 2026
Логирај Се

Тројца загинати од урнато дрво во шума во северна Германија

  • Најмалку три лица загинаа, а неколкумина се поврдени денеска откако врз нив паднало дрво во шума во близина на северниот германски град Фленсбург, пренесува ДПА.
Тројца загинати од урнато дрво во шума во северна Германија

Хамбург, 5 април 2026 (МИА) - Најмалку три лица загинаа, а неколкумина се поврдени денеска откако врз нив паднало дрво во шума во близина на северниот германски град Фленсбург, пренесува ДПА.

Настраданите во моментот на несреќата барала велигденски јајца во шумата, што е обичај во тој дел на Германија за Велигден. 

Германската метеоролошка служба соопшти дека временските услови на северот од земјата денеска биле лоши со силен ветер што дувал и до 80 километри на час.са/

Фото: ДПА

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција