  • среда, 04 март 2026
Логирај Се

Средба Мицкоски - Руте, реафирмирана определбата за активен придонес кон регионалната и глобалната безбедност

  • Премиерот Христијан Мицкоски на средба со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, ја реафирмирал, како што објави, цврстата определба за понатамошно јакнење на соработката со НАТО и активен придонес кон регионалната и глобалната безбедност.
Средба Мицкоски - Руте, реафирмирана определбата за активен придонес кон регионалната и глобалната безбедност

Скопје, 4 март 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски на средба со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, ја реафирмирал, како што објави, цврстата определба за понатамошно јакнење на соработката со НАТО и активен придонес кон регионалната и глобалната безбедност.

- Во духот на сојузништвото и заедничките вредности, разговаравме за актуелните безбедносни предизвици, улогата на Алијансата во зачувувањето на стабилноста и мирот, како и за придонесот на нашата држава во рамки на колективната одбрана, вели Мицкоски во објава на Фејсбук по вчерашната средба.

Премиерот Мицкоски оценува дека средбата претставува потврда за силното партнерство и заемната доверба, како и за нашата решеност да продолжиме да делуваме како кредибилен и одговорен сојузник во рамките на НАТО. лв/паг/

Фото: Фејсбук на премиерот Мицкоски 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Дојран ќе добие наколна населба со четири објекти и музеј за артефакти

Дојран ќе добие наколна населба со четири објекти и музеј за артефакти

Обука на РАИ за претставници на Секторот за заштита на природата/биодиверзитетот во областа на Проценка на ризикот од корупција

Обука на РАИ за претставници на Секторот за заштита на природата/биодиверзитетот во областа на Проценка на ризикот од корупција

Уставниот суд ќе одржи седница, првпат ќе се пренесува во живо

Уставниот суд ќе одржи седница, првпат ќе се пренесува во живо

Обезноста во клучните ризик фактори за предвремена смртност, Здружението ОБЕМ почнува со едукативна кампања

Обезноста во клучните ризик фактори за предвремена смртност, Здружението ОБЕМ почнува со едукативна кампања

На Филолошкиот факултет комеморација за Тихомир Јанчовски

На Филолошкиот факултет комеморација за Тихомир Јанчовски

Собранието ќе избира заменици министри за одбрана и за образование

Собранието ќе избира заменици министри за одбрана и за образование

Промоција на сликовница „Македонките во битка – вистински приказни“

Промоција на сликовница „Македонките во битка – вистински приказни“

Претпладне сончево, попладне променливо облачно и ветровито

Претпладне сончево, попладне променливо облачно и ветровито

Избор на уредникот

Притвор од 48 часа за Стојанче Јовановски – сопругот на мајката која почина со својата ќерка

Притвор од 48 часа за Стојанче Јовановски – сопругот на мајката која почина со својата ќерка

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција