Ролат од тиква и крем сирење

Солена или слатка, тиквата може да се јаде на секакви начини, во комбинација со сирење и миризливи зачини, вистинска магија...

Состојки:

60 грама брашно

100 грама мелени бадеми

1/2 лажичка прашок за пециво

1/2 лажичка сода бикарбона

1/2 лажичка цимет

1/2 лажичка мускатно оревче

малку рум

3 јајца

100 грама кафеав шеќер

50 грама варено пире од тиква

Фил:

300 г крем сирење

1/2 сол шеќер во прав

100 грама бело чоколадо

Подготовка:



Во длабок сад ставете го шеќерот и јајцата и матете ги со електричен миксер. Кога јајцата ќе бидат полуизматени, додадете прстофат сол и продолжете да матите додека добро не се изматат. Измешајте го брашното, прашокот за пециво, содата бикарбона и зачините и додадете ги постепено во смесата. Соединете го пирето од тиква и мелените бадеми, измешајте, а потоа и нив измешајте ги во смесата. На крај, додадете малку рум. Во правоаголно тевче, ставете хартија за печење, истурете ја смесата и печете на 160 степени околу 20 минути. Додека се пече кората, подгответе чиста кујнска крпа и ставете ја печената кора врз кујнската крпа, замотајте ја заедно со крпата и оставете ја да се олади. Во сад измешајте го крем сирењето, шеќерот во прав и стопеното (на пареа) бело чоколадо. Филувајте ја кората и внимателно замотајте во ролат. Наросете со шеќер во прав или по желба.

Фото:Фрипик