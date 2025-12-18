  • четврток, 18 декември 2025
Ролат од тиква и крем сирење

Солена или слатка, тиквата може да се јаде на секакви начини, во комбинација со сирење и миризливи зачини, вистинска магија...

       

         Состојки:

  • 60 грама брашно
  • 100 грама мелени бадеми
  • 1/2 лажичка прашок за пециво
  • 1/2 лажичка сода бикарбона
  • 1/2 лажичка цимет
  • 1/2 лажичка мускатно оревче
  • малку рум
  • 3 јајца
  • 100 грама кафеав шеќер
  • 50 грама варено пире од тиква
     Фил:
  • 300 г крем сирење
  • 1/2 сол шеќер во прав
  • 100 грама бело чоколадо

Подготовка:

Во длабок сад ставете го шеќерот и јајцата и матете ги со електричен миксер. Кога јајцата ќе бидат полуизматени, додадете прстофат сол и продолжете да матите додека добро не се изматат. Измешајте го брашното, прашокот за пециво, содата бикарбона и зачините и додадете ги постепено во смесата. Соединете го пирето од тиква и мелените бадеми, измешајте, а потоа и нив измешајте ги во смесата. На крај, додадете малку рум. Во правоаголно тевче, ставете хартија за печење, истурете ја смесата и печете на 160 степени околу 20 минути. Додека се пече кората, подгответе чиста кујнска крпа и ставете ја печената кора врз кујнската крпа, замотајте ја заедно со крпата и оставете ја да се олади. Во сад измешајте го крем сирењето, шеќерот во прав и стопеното (на пареа) бело чоколадо. Филувајте ја кората и внимателно замотајте во ролат. Наросете со шеќер во прав или по желба.

 

Фото:Фрипик

 

 

