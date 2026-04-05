  • недела, 05 април 2026
Логирај Се

По три сребрени и бронзени медали за македонските таеквондисти на „Скопје опен-Рамус 2026 Г1-Е1“

Скопје, 5 април 2026 (МИА) – Македонските таеквондисти во кадетска и јуниорска конкуренција освоија три сребрени и исто толку бронзени медали на Меѓународниот таеквондо турнир „Скопје опен – Рамус 2026“ од серијата Г1 – Е1. 

Со сребра се закитија: Душица Бреслиева, Ведрана Тунески и Ненда Целески.

Бронзени медали освоија: Теодор Стојановски, Антонио Негријевски и Дамјан Василевски.

Денес на турнирот во СЦ „Борис Трајковски“ настапуваат сениорите.

На турнирот учествуваат околу 1.000 натпреварувачи од 41 држава. зс/

Фото: ФБ Скопје Рамус 2026

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција