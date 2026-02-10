  • вторник, 10 февруари 2026
Логирај Се

Пикантни ролни со мисиркино месо

Пикантни ролни со мисиркино месо

Овие пикантни ролни со мисиркино месо се совршен избор за брз и вкусен оброк. Комбинацијата од сочно месо, лут сос, свежа салата и растопен чедар создава избалансиран и неодолив вкус, идеален за ручек или вечера.

Состојки:
3–4 лажици лут сос 
½ лажичка лук во прав
25 грама путер
1 лажица мед
½ лажичка зачинал
2 лажици мајонез
200 грама варено или печено мисиркино месо, грубо исечкано или искинато
4 големи тортиљи
1 марула салата, ситно исечкана
120 грама чедар сирење, рендано


Подготовка:
Во мал сад на тивок оган загрејте го путерот, лутиот сос, лукот, зачиналот и медот. Оставете да зоврие, па тргнете од оган. Ставете го мисиркиното месо во поголем сад и добро измешајте го со подготвениот сос. Секоја тортиља премачкајте ја со мајонез, па распоредете од салатата, зачинетото месо и ренданиот чедар. Преклопете ги двете странични страни на тортиљата кон внатре, врз филот. Потоа превиткајте го долниот дел и цврсто завиткувајте, внимавајќи сите рабови да бидат добро затворени. Готовите ролни може да ги фиксирате со чепкалки или да ги завиткате во алуминиумска фолија.
За уште подобар вкус и крцкава текстура, тортиљите можете кратко да ги притиснете и загреете во тостер или грил тава пред филивање.

 

Фото: Фрипик

Тагови

Пикантни ролни со мисиркино месо

Можно е и ова да ти се допаѓа

Истражување: Пиењето неколку шолји кафе или чај со кофеин може да помогне за менталните способности и спречувањето деменција

Истражување: Пиењето неколку шолји кафе или чај со кофеин може да помогне за менталните способности и спречувањето деменција

Истражување: Четботовите сѐ уште не се доволно прецизни во поставувањето точна медицинска дијагноза

Истражување: Четботовите сѐ уште не се доволно прецизни во поставувањето точна медицинска дијагноза

Ѕвездата на „Stranger things“ - Никола Ѓуричко со настап во МНТ за роденденската прослава

Ѕвездата на „Stranger things“ - Никола Ѓуричко со настап во МНТ за роденденската прослава

На натпревар за убавина на камили им инјектирале ботокс и хијалурон

На натпревар за убавина на камили им инјектирале ботокс и хијалурон

„Молтбук“ - нова, поинтимна социјална мрежа

„Молтбук“ - нова, поинтимна социјална мрежа

„Лабубу“ манијата го освојува светот - секоја секунда се продаваат три кукли

„Лабубу“ манијата го освојува светот - секоја секунда се продаваат три кукли

Цртеж на Микеланџело од пред 500 години, продаден за 27,2 милиони долари

Цртеж на Микеланџело од пред 500 години, продаден за 27,2 милиони долари

Хитот „Опасно“ на Елвир Мекиќ и Маја Саздановска по 18 години конечно доби спот

Хитот „Опасно“ на Елвир Мекиќ и Маја Саздановска по 18 години конечно доби спот

Избор на уредникот

Филков до Сали: Правосудниот испит може да се полага само на македонски јазик, се друго е притисок

Филков до Сали: Правосудниот испит може да се полага само на македонски јазик, се друго е притисок

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција