Палента со зеленчук

Палента со зеленчук

Брз, лесен и вкусен оброк.

 

        Состојки:

  • 750 мл вода
  • 1 коцка за супа (по избор)
  • 20 грама путер
  • 50 грама фета сирење
  • сол по вкус
  • Мешан зеленчук:
  • 3 црвени пиперки 
  • 1 кромид
  • 1 чешне лук
  • маслиново масло
  • оригано
  • 200 грама ситно сецкани домати
  • сол, бибер

 

Подготовка:

Прво подгответе го зеленчукот: Загрејте го маслото и пропржете го ситно исецканиот кромид и лук, веднаш додадете ги пиперките, посолете ги и добро пропржете, мешајќи постојано. Сега додадете ги ситно исецканите домати, зачинете по вкус и пржете на тивок оган, мешајќи повремено. Кога пиперките ќе омекнат, зачинете по вкус. Сега гответе ја полентата: Измешајте ја водата со коцката додека не се раствори, потоа додадете сол по вкус, и ставете ја на шпорет. Додадете го путерот и кога смесата ќе почне да се загрева, веднаш додадете ја палентата, добро измешајте со дрвена лажица околу неколку минути додека не почне да се одвојува од садот.Тргнете го тенџерето од шпорет и веднаш додадете го ренданото сирење, промешајте и сервирајте со зеленчукот. 

Палента со зеленчук

Можно е и ова да ти се допаѓа

Албанскиот град Скадар нуди фасцинантни музеи и древни знаменитости за сите возрасти

Албанскиот град Скадар нуди фасцинантни музеи и древни знаменитости за сите возрасти

Трејлерот на „Спајдермен 4“ надмина милијарда прегледи

Трејлерот на „Спајдермен 4“ надмина милијарда прегледи

„Мета“ казнета со 375 милиони долари

„Мета“ казнета со 375 милиони долари

Научници дојдоа до неверојатни откритија: Човечкото тело како биолошки извор на светлина

Научници дојдоа до неверојатни откритија: Човечкото тело како биолошки извор на светлина

„Опен-АИ“ ја затворa ВИ-апликацијата за видеа, „Сора“

„Опен-АИ“ ја затворa ВИ-апликацијата за видеа, „Сора“

Обиди да се спаси насукан кит на германскиот брег

Обиди да се спаси насукан кит на германскиот брег

Спречен вооружен грабеж во Мостар: Продавачка се спротивстави на напаѓач со автоматска пушка

Спречен вооружен грабеж во Мостар: Продавачка се спротивстави на напаѓач со автоматска пушка

Кремасти тестенини со спанаќ

Кремасти тестенини со спанаќ

Хрватскиот психолог Барбара Удовичиќ за МИА: Откажете се од врската за која плаќате превисока цена со сопствениот мир и здравје

Хрватскиот психолог Барбара Удовичиќ за МИА: Откажете се од врската за која плаќате превисока цена с...

