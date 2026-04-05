Оман и Иран разговараа за обезбедување транзит низ Ормускaта Теснина

Маскат,  5 април 2026 (МИА) - Оман и Иран се сретнаа на ниво на заменик-министри за надворешни работи за да разговараат за можностите за обезбедување непречен транзит на бродови низ Ормуската Теснина, соопшти на „Х“ Министерството за надворешни работи на Оман.

Разговорите се одржаа откако ирански функционер во четвртокот изјави дека Иран подготвува протокол со Оман за следење на сообраќајот во Ормуската Теснина, низ кој минуваат околу една петтина од светските залихи на нафта. мс/

фото: ДПА

