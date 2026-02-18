Обраќање на премиерот Мицкоски на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“ (во живо)

Скопје, 18 февруари 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски, министерката за финансии, Гордана Димитриеска-Кочоска, министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши, деканот на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Мијалче Санта, националниот координатор на Меѓународната организација на трудот, Емил Крстановски, и постојаниот претставник на УНДП, Армен Григоријан, ќе се обратат на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“.

Фото: МИА архива