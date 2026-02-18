  • среда, 18 февруари 2026
Логирај Се

Обраќање на премиерот Мицкоски на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“ (во живо)

  • Премиерот Христијан Мицкоски, министерката за финансии, Гордана Димитриеска-Кочоска, министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши, деканот на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Мијалче Санта, националниот координатор на Меѓународната организација на трудот, Емил Крстановски, и постојаниот претставник на УНДП, Армен Григоријан, ќе се обратат на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“.
Обраќање на премиерот Мицкоски на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“ (во живо)

Скопје, 18 февруари 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски, министерката за финансии, Гордана Димитриеска-Кочоска, министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши, деканот на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Мијалче Санта, националниот координатор на Меѓународната организација на трудот, Емил Крстановски, и постојаниот претставник на УНДП, Армен Григоријан, ќе се обратат на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“.

Фото: МИА архива

Можно е и ова да ти се допаѓа

Собраниската седница за опозициски пратенички прашања ќе почне со задоцнување од еден час

Собраниската седница за опозициски пратенички прашања ќе почне со задоцнување од еден час

Стојаноски: Со над 40 амандмани ги заштитивме зголемувањата на платите, факти кои денес ССМ ги премолчува

Стојаноски: Со над 40 амандмани ги заштитивме зголемувањата на платите, факти кои денес ССМ ги премолчува

Мицкоски: Системска борба против сивата економија

Мицкоски: Системска борба против сивата економија

Собранието ги констатира оставките на Бислимоски и на Ристовска

Собранието ги констатира оставките на Бислимоски и на Ристовска

Хоџа - Јаупај: Јакнење на координираната заштита на прекуграничните подрачја

Хоџа - Јаупај: Јакнење на координираната заштита на прекуграничните подрачја

МИА Најави МКД (ДПЛ)

МИА Најави МКД (ДПЛ)

ЈП „Водовод“ Куманово почна со санација и асфалтирање, приходите зголемени за три милиони денари

ЈП „Водовод“ Куманово почна со санација и асфалтирање, приходите зголемени за три милиони денари

Костадиновска-Стојчевска: Поддршка за работниците, заслужуваат поголеми плати

Костадиновска-Стојчевска: Поддршка за работниците, заслужуваат поголеми плати

Избор на уредникот

Панчевски ја објави потврдата од Основниот кривичен суд дека го исполнува условот за државен јавен обвинител

Панчевски ја објави потврдата од Основниот кривичен суд дека го исполнува условот за државен јавен о...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција