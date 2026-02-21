Обраќање на Мицкоски на Конференцијата за европската иднина на Западен Балкан во организација на Паневропската Унија на Македонија (во живо)

Скопје, 21 февруари 2026 (МИА) - Обраќање на премиерот Христијан Мицкоски на Конференцијата на тема „Европската иднина на Западен Балкан: Политичка интеграција, регионална соработка и економска отпорност во време на глобални предизвици“, во организација на Паневропската Унија на Македонија.

Воведни обраќања имаат и претседател на Паневропската унија на Македонија, Андреј Лепавцов и претседател на Меѓународната паневропска унија, Паво Баришиќ.

Фото : Принтскрин