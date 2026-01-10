(Видео) Николоски на увид на превоите Стража и Пресека, патиштата се проодни, снегот редовно се чисти

  • сабота, 10 јануари 2026
  • Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски денеска направи увид во работните активности на „Македонија Пат“, со цел справување со снежните наноси кои се очекуваат периодов. Тој ги посети пунктовите на „Македонија Пат“ на планинските превои Стража и Пресека.
Скопје, 10 јануари 2026 (МИА) - Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски денеска направи увид во работните активности на „Македонија Пат“, со цел справување со снежните наноси кои се очекуваат периодов. Тој ги посети пунктовите на „Македонија Пат“ на планинските превои Стража и Пресека.

Николовски изјави дека сите патишта во државата се проодни благодарение на макотрпната работа на луѓето од „Македонија пат“, кои даваат се од себе да се справат со обилните врнежи од снег кои ја зафатија државата.

-Денеска сум на терен во увид на активностите на „Македонија пат“, можам да кажам дека состојбата е добра, сите патишта во државата се проодни. Би сакал да им се заблагодарам на овие прекрасни луѓе од „Македонија пат“, кои што даваат се од себе, за сите патишта да се проодни и чисти. Тука сме на увид на планинскиот превој Стража, претходно бев во увид на патниот превој Пресека, и ќе продолжам на уште неколку места, рече Николоски.

Тој упати благодарност до работниците на „Македонија пат“ и апелираше до сите граѓани кои имаат потреба да патуваат, да возат внимателно, да ја прилагодат брзината според условите на патиштата и без исклучок да поседуваат зимска опрема.

-Би сакал да се заблагодарам на сите работници, на сите оние кои што помагаат, да ги замолам сите кои што патуваат, да ги почитуваат прописите и правилата, да користат зимски гуми, секаде каде што е потребно ланци и сета дополнителна опрема и да ја прилагодат брзината. Ние ќе направиме патиштата секаде да се проодни и да не се почувствува или минимално да се почувствува ова невреме кое што ја зафаќа Македонија, апелираше вицепремиерот Николоски.  дма/сст/

Фото/видео: Министерство за транспорт

 

