  • недела, 05 април 2026
Логирај Се

Најмалку девет лица загинаа во израелски воздушни напади во јужен Либан

Бејрут, 5 април 2026 (МИА) - Шест лица загинаа во израелски воздушни напади во јужен Либан, објавија либанските медиуми.

Жртвите биле дел од раселено семејство во градот Кфар Хата.

Најмалку три лица загинаа во друг воздушен напад на југот од земјата, а до утрово се пријавени повеќе повредени.

Израелската војска сè уште не го коментираше инцидентот.

Покрај напаѓањето на Либан од воздух, израелските сили спроведуваат и копнени операции против либанското шиитско движење Хезболах, кое е поддржано од Иран.

Претходно денеска, Хезболах повторно испука ракети кон северен Израел. Немаше непосредни извештаи за штети или жртви. мс/

фото: Архива

Можно е и ова да ти се допаѓа

Избор на уредникот

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција