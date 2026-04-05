Млад човек почина откако беше застрелан за време на полициска потера во Германија

Франкфурт, 5 април 2026 (МИА) - Дваесет и двегодишник почина откако беше застрелан од полицајци за време на полициска потера во југозападна Германија, соопштија денеска обвинителите, јави ДПА.

Инцидентот се случил околу 1 часот наутро откако возило се обидело да избегне полициска проверка североисточно од Сарбрикен, град на француската граница, на околу 150 километри од Франкфурт.

22-годишникот го управувал возилото во кое се наоѓале уште двајца мажи, 23-годишен и 19-годишник.

19-годишникот што седел на задното седиште бил повреден во потера, изјави портпаролот на обвинителите во Сарбрикен.

Се вели дека полицајка е повредена кога возилото се обидело да се сврти во ќорсокак додека се обидувало да избега од полицијата, соопштија обвинителите во соопштението.

Потоа полицајците пукале кон возилото, кое застанало. 22-годишниот возач починал од повредите.

Повредениот полицаец бил отпуштен од болница денеска попладне, соопштија обвинителите, но одбиле да дадат дополнителни детали што укажуваат на тековните истраги.

На местото на пукањето утрово биле распоредени повеќе полицајци, преполнувајќи го тесниот ќорсокак каде што возилото застанало, според новинар на ДПА на местото на настанот.

Според законот за полиција на покраината Сарланд, каде што се случил инцидентот, полицајците смеат да користат огнено оружје против луѓе само „за да ги направат неспособни за напад или бегство, под услов оваа цел да не може да се постигне со употреба на огнено оружје против имот“.

Истрел што е „скоро сигурно“ смртоносен е дозволен ако е единственото средство за спречување на непосредна закана по животот или сериозна повреда. мс/

фото: Архива