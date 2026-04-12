Мицкоски со честитка по повод Велигден: Само заедно, со меѓусебна почит можеме да ја градиме државата каква што ја заслужуваме стабилна, праведна и напредна

Скопје, 12 април 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски упати честитка по повод најголемиот христијански празник Велигден, посакувајќи здравје, мир и благосостојба во секој дом.

-Велигден не е само празник на верата, туку и симбол на надежта, обновата и победата на животот над искушенијата. Тој нè потсетува дека по секоја темнина доаѓа светлина, по секој предизвик - нов почеток, а по секоја жртва - заслужена надеж, наведува Мицкоски во честитката.

Тој додава оти е свесен дека постојат неизвесности и предизвици, но, вели, нашата определба е јасна, да продолжиме со одговорни политики, да ја зајакнеме економијата, да го заштитиме животниот стандард и да создадеме сигурна иднина за сите.

-Во духот на овој голем празник, сакам да испратам порака на единство. Само заедно, со меѓусебна почит и разбирање, можеме да ја градиме државата каква што ја заслужуваме стабилна, праведна и напредна. Држава во која трудот се вреднува, а иднината се гради врз темели на доверба и одговорност, истакнува Мицкоски.

Премиерот порачува празничните денови да донесат топлина и сила да продолжиме напред со јасна визија.

-Нека празничните денови ви донесат спокој, топлина и сила да продолжиме напред, посилни, пообединети и со јасна визија за иднината. Христос Воскресе! Навистина Воскресе!, додава Мицкоски во честитката по повод Велигден. нд/вг/

Фото: МИА архива

Можно е и ова да ти се допаѓа

ВРЕДИ: Младите се двигател на развојот, државата ги отвора вратите на пазарот на трудот

ВРЕДИ: Младите се двигател на развојот, државата ги отвора вратите на пазарот на трудот

"Велигденска традиција 2026" во Крива Паланка денес

Божиновска: Денес, повеќе од кога било, ни треба вера и избор да останеме луѓе, да подадеме рака и да не се откажеме еден од друг

Божиновска: Денес, повеќе од кога било, ни треба вера и избор да останеме луѓе, да подадеме рака и да не се откажеме еден од друг

Честитка од ВМРО-ДПМНЕ по повод Велигден: Обединети да продолжиме да ја унапредуваме државата и да осигураме благосостојба денес и за идните поколенија

Честитка од ВМРО-ДПМНЕ по повод Велигден: Обединети да продолжиме да ја унапредуваме државата и да осигураме благосостојба денес и за идните поколенија

Честитка од министерот Минчев, по повод Велигден: Нека празникот на Христовото Воскресение донесе надеж, љубов и нова енергија за заеднички напредок

Честитка од министерот Минчев, по повод Велигден: Нека празникот на Христовото Воскресение донесе надеж, љубов и нова енергија за заеднички напредок

Гаши: Велигден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто

Гаши: Велигден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто

Честитка од претседателката Сиљановска-Давкова по повод Велигден

Честитка од претседателката Сиљановска-Давкова по повод Велигден

Велигденска честитка од претседателката Сиљановска-Давкова: Во време на големи искушенија, да истраеме во добродетелите, обединети околу вредностите на човекољубието, солидарноста и заемната почит

Велигденска честитка од претседателката Сиљановска-Давкова: Во време на големи искушенија, да истраеме во добродетелите, обединети околу вредностите на човекољубието, солидарноста и заемната почит

Избор на уредникот

Избори во Унгарија, МИА во Будимпешта: Орбан потсети на своите достигнувања и најави победа за „нормалната Унгарија“

Избори во Унгарија, МИА во Будимпешта: Орбан потсети на своите достигнувања и најави победа за „норм...

