Мицкоски: По изборите ресет на системот, да изградиме правна држава и непристрасно правосудство

Македонски Брод, 6 октомври 2025 (МИА) - Судството мора да биде непристрасно и непокорливо, судиите да судат според законот, а не според влијанија, порача денеска претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на митингот во Македонски Брод, во рамки на изборната кампања за локалните избори 2025 година.

-Моментот што го чекале генерации е пред нас, време за ресет на системот, време да ги скршиме ланците на неправдата и да изградиме држава на правда, слобода и грижа за секого. Судството мора да биде непристрасно и непокорливо, судии кои судат според законот, а не според влијанија; институции кои штитат, а не кои молчат, процедури кои враќаат доверба, а не кои создаваат сомнеж. Правдата не смее да биде привилегија на малкумина, туку право на секој граѓанин брза, достапна и ефективна. Слободата не е само збор во уставот, туку жив начин на живот: слобода на мислење, слобода на говор, слобода од страв и притисок. Здравствениот систем ќе биде столб на оваа држава модерни болници, достапни лекови, стручен кадар и превенција што штити семејства, наместо да ги остави ранливите сами да се борат, истакна Мицкоски.

Тој нагласи дека треба да се постават јаснми правила, транспарентни процеси и нулта толеранција кон корупцијата која, според него, тоне животи и ја кочи промената.

-Овој ресет ќе биде праведен, но безмилосен кон оние што го злоупотребувале народот ќе вратиме одговорност, ќе го вратиме достоинството и ќе изградиме систем на кој гордо ќе му служиме. Заедно ќе ја допреме вистината, заедно ќе ја браниме слободата, заедно ќе ги исцелиме институциите и никогаш повеќе неправдата нема да биде нашата судбина. Не можеме да го чекаме утрото додека ситни и големи кочници ја гушат работата на државата кочници што се вградени во институциите, што делуваат тајно или откриено. На сите нивоа, од најмалите служби до поголемите структури, постојат елементи кои функционираат како дел од една „длабока држава“ не само во едно Министерство или една партија, туку во мрежи кои понекогаш се шират низ партии, институции и, жално, понекогаш и низ етничките заедници, истакна Мицкоски.

Додаде дека најавениот ресет не е реванш, туку враќање на довербата во институциите и владеење на правото.

-Ова не е напад врз народот, ова е повик на одговорност: каде што имало злоупотреба, ќе има истрага; каде што имало влијание, ќе има транспарентност; каде што имало корупција, ќе се воведе сила на правото. Ние нема да дозволиме никој да се крие зад статуси или мандати додека ги краде шансите на граѓаните. Реформите што ги најавуваме судска реформа, реформа на правосудството, реформа на администрацијата и целосна дигитализација на услугите ќе ги исечат вкоренетите врски и ќе ги вратат институциите кај граѓаните. Овој ресет не е реванш, туку вразумување, чесноста ќе биде мерило, отчетноста ќе биде правило, а слободата и правдата повторно ќе станат неприкосновени вредности, порача Мицкоски.

Тој ги повика граѓаните да излезат на 19 октомври и да гласаат за број 9. бк/сст/