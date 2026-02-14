  • сабота, 14 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Пораките на Рубио се јасен сигнал за сите сојузници, како Влада, продолжуваме да го зајакнуваме нашето место во трансатлантската заедница

  • Пораките на американскиот државен секретар Марко Рубио од Минхенската безбедносна конференција се јасен сигнал за сите сојузници, светот веќе не функционира по старите правила. Како Влада, продолжуваме посветено да го зајакнуваме нашето место во трансатлантската заедница. Подготвени сме да одговориме на предизвиците, да ја модернизираме нашата одбрана и да обезбедиме сигурна иднина за нашите граѓани, објави премиерот Христијан Мицкоски, од Минхен
Мицкоски: Пораките на Рубио се јасен сигнал за сите сојузници, како Влада, продолжуваме да го зајакнуваме нашето место во трансатлантската заедница

Скопје, 14 февруари 2026 (МИА) - Пораките на американскиот државен секретар Марко Рубио од Минхенската безбедносна конференција се јасен сигнал за сите сојузници, светот веќе не функционира по старите правила. Како Влада, продолжуваме посветено да го зајакнуваме нашето место во трансатлантската заедница. Подготвени сме да одговориме на предизвиците, да ја модернизираме нашата одбрана и да обезбедиме сигурна иднина за нашите граѓани, објави премиерот Христијан Мицкоски, од Минхен.

Мицкоски од вчера престојува во повеќедневна посета на Сојузна Република Германија, каде што учествува на 62. Минхенска безбедносна конференција, на која, како што соопшти владината прес-служба, ќе ја реафирмира определбата на државата за предвидлив и фер процес на интеграција во Европската Унија, без дополнителни билатерални условувања.

- Пораките на Марко Рубио од Минхенската безбедносна конференција се јасен сигнал за сите сојузници, светот веќе не функционира по старите правила.
САД и Европа остануваат нераскинливо поврзани, но иднината ќе ја градиме преку сериозност и взаемно почитување. ​Како Влада, продолжуваме посветено да го зајакнуваме нашето место во трансатлантската заедница. Подготвени сме да одговориме на предизвиците, да ја модернизираме нашата одбрана и да обезбедиме сигурна иднина за нашите граѓани, објави Мицкоски на Фејсбук. 

Премиерот Мицкоски во Минхен е придружуван од министрите за одбрана, Владо Мисајловски, за надворешна политика и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, и за внатрешни работи, Панче Тошковски. аа/паг/

Фото: Фејсбук

Тагови

Христијан Мицкоски Минхен Марко Рубио

Можно е и ова да ти се допаѓа

МВР билтен

МВР билтен

УЈП: Се приближува рокот за поднесување пресметки за доход остварен од работа во странство во 2025 година

УЈП: Се приближува рокот за поднесување пресметки за доход остварен од работа во странство во 2025 година

Трипуновски: Нема кратење на субвенции, но приоритет ќе добијат вистинските земјоделци што егзистираат од земјоделство 

Трипуновски: Нема кратење на субвенции, но приоритет ќе добијат вистинските земјоделци што егзистираат од земјоделство 

Во општина Илинден одбележан празникот „Свети Трифун“

Во општина Илинден одбележан празникот „Свети Трифун“

Мицкоски - Коен: Македонија има потенцијал да биде сигурна и атрактивна инвестициска дестинација во регионот

Мицкоски - Коен: Македонија има потенцијал да биде сигурна и атрактивна инвестициска дестинација во регионот

На ФЗНХ одбележан Свети Трифун со традиционално закројување на лозјата

На ФЗНХ одбележан Свети Трифун со традиционално закројување на лозјата

Општина Крива Паланка дел од регионален проект за енергетска транзиција

Општина Крива Паланка дел од регионален проект за енергетска транзиција

Везенков: Се работи на зголемување на бројот на комунални инспектори

Везенков: Се работи на зголемување на бројот на комунални инспектори

Избор на уредникот

Мицкоски: Пораките на Рубио се јасен сигнал за сите сојузници, како Влада, продолжуваме да го зајакнуваме нашето место во трансатлантската заедница

Мицкоски: Пораките на Рубио се јасен сигнал за сите сојузници, како Влада, продолжуваме да го зајакн...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција