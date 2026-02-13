  • петок, 13 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски на средба со раководството на 4IG, пакет од 100 милиони евра инвестиции во телефонијата, вештачката интелигенција и енергетиката

  • Премиерот Христијан Мицкоски, денеска, во рамките на 62. Минхенска безбедносна конференција, оствари средба со раководството на 4IG.
Мицкоски на средба со раководството на 4IG, пакет од 100 милиони евра инвестиции во телефонијата, вештачката интелигенција и енергетиката

Скопје, 13 февруари 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски, денеска, во рамките на 62. Минхенска безбедносна конференција, оствари средба со раководството на 4IG.

Како што информира премиерот на социјалните мрежи, разговарале за пакет од 100 милиони евра инвестиции во неколку сфери во земјата.

- Во Минхен остварив средба со раководството на 4IG. Разговаравме за пакет од 100 милиони евра инвестиции, освен во телефонијата и во сферата на вештачката интелигенција и енергетиката.  Македонија мора да ја развиваме. Се бориме за секоја шанса за подобра иднина за граѓаните! - напиша Мицкоски на „Фејсбук“.

Претходно, премиерот оствари работна средба со менаџментот на германскиот гигант „Шварц груп“ под кого работат светски познатите брендови „Лидл“ и „Кауфланд“.

During the 62nd Munich Security Conference, Prime Minister Hristijan Mickoski met Friday with the management of Germany’s Schwarz Group, the parent company of Lidl and Kaufland.

Како што објави премиерот, разговарале за нивните планови за инвестиции, отворање нови работни места и модернизација на трговскиот сектор во нашата земја.

Премиерот Мицкоски од денеска престојува во повеќедневна посета на Сојузна Република Германија, каде што учествува на 62. Минхенска безбедносна конференција, на која, како што соопшти владината прес-служба, ќе ја реафирмира определбата на државата за предвидлив и фер процес на интеграција во Европската Унија, без дополнителни билатерални условувања.

Мицкоски е придружуван од министрите за одбрана, Владо Мисајловски, за надворешна политика и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, и за внатрешни работи, Панче Тошковски.

Во рамките на конференцијата шефот на Владата ќе оствари повеќе билатерални средби со европски лидери, високи претставници и раководители на меѓународни безбедносни институции. Разговорите, како што информираат од Владата, ќе бидат фокусирани на регионалната геополитичка стабилност и улогата на нашата држава како фактор на стабилност на Западен Балкан и активен член на НАТО.

На маргините на Минхенската безбедносна конференција планирани се и средби со високи претставници на Европската Унија, како и со шефови на држави и влади. фф/паг/

Фото: Фејсбук на премиерот Христијан Мицкоски

Тагови

Христијан Мицкоски 4IG

Можно е и ова да ти се допаѓа

Димитриевски: Владата на Мицкоски им ги скрати субвенциите на земјоделите за огромни 40 милиони евра

Димитриевски: Владата на Мицкоски им ги скрати субвенциите на земјоделите за огромни 40 милиони евра

Министерот Сали на министерски состанок за спроведување на Механизмот за прилагодување на јаглеродна граница

Министерот Сали на министерски состанок за спроведување на Механизмот за прилагодување на јаглеродна граница

МЗШВ: Исплатени се 481.127.667 денари кон 12.458 лозари

МЗШВ: Исплатени се 481.127.667 денари кон 12.458 лозари

Три пријави за физички напади врз партнерки пријавени на скопската територија

Три пријави за физички напади врз партнерки пријавени на скопската територија

Без вода корисниците во Инџиково

Без вода корисниците во Инџиково

Кон крајот на денот врнежи од дожд и ветер од северозападен правец

Кон крајот на денот врнежи од дожд и ветер од северозападен правец

Обвинет за неовластено влегување во компјутерски систем, кривична против кочанчанец

Обвинет за неовластено влегување во компјутерски систем, кривична против кочанчанец

Пронајдени коски слични на човечки и облека во скопското место наречено Сулејманови Ливади

Пронајдени коски слични на човечки и облека во скопското место наречено Сулејманови Ливади

Избор на уредникот

Мицкоски на средба со раководството на 4IG, пакет од 100 милиони евра инвестиции во телефонијата, вештачката интелигенција и енергетиката

Мицкоски на средба со раководството на 4IG, пакет од 100 милиони евра инвестиции во телефонијата, ве...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција