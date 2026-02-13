  • петок, 13 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски на средба со менаџментот на германскиот гигант „Шварц груп“, разговарале за инвестиции и отворање нови работни места во земјата

  • Премиерот Христијан Мицкоски, денеска, во рамките на на 62. Минхенска безбедносна конференција, оствари работна средба со менаџментот на германскиот гигант „Шварц груп“ под чија капа работат светски познатите брендови „Лидл“ и „Кауфланд“.
Мицкоски на средба со менаџментот на германскиот гигант „Шварц груп“, разговарале за инвестиции и отворање нови работни места во земјата

Скопје, 13 февруари 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски, денеска во рамките на 62. Минхенска безбедносна конференција, оствари работна средба со менаџментот на германскиот гигант „Шварц груп“, под чија капа работат светски познатите брендови „Лидл“ и „Кауфланд“.

Како што информира премиерот на социјалните мрежи, разговарале за нивните планови за инвестиции, отворање нови работни места и модернизација на трговскиот сектор во нашата земја.

- Ги отвораме вратите за домашните компании да ги пласираат своите производи во големите европски синџири.
Продолжуваме да разговараме и привлекуваме реномирани светски компании, кои веруваат во потенцијалот на нашата држава! - напиша Мицкоски на „Фејсбук“.

Премиерот Мицкоски од денеска престојува во повеќедневна посета на Сојузна Република Германија, каде што учествува на 62. Минхенска безбедносна конференција, на која, како што соопшти владината прес-служба, ќе ја реафирмира определбата на државата за предвидлив и фер процес на интеграција во Европската Унија, без дополнителни билатерални условувања.

Мицкоски е придружуван од министрите за одбрана, Владо Мисајловски, за надворешна политика и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, и за внатрешни работи, Панче Тошковски.

Во рамките на конференцијата шефот на Владата ќе оствари повеќе билатерални средби со европски лидери, високи претставници и раководители на меѓународни безбедносни институции. Разговорите, како што информираат од Владата, ќе бидат фокусирани на регионалната геополитичка стабилност и улогата на Северна Македонија како фактор на стабилност на Западен Балкан и активен член на НАТО.

На маргините на Минхенската безбедносна конференција се планирани и средби со високи претставници на Европската Унија, како и со шефови на држави и влади, најави владината прес-служба.фф/СА/

Фото: Фејсбук на Христијан Мицкоски

Тагови

Христијан Мицкоски Михнен Шварц груп

Можно е и ова да ти се допаѓа

Петрушевски: Сопственикот на илегалната дрога, рамо до рамо со Венко Филипче, јасно е кој седи позади дрогата 

Петрушевски: Сопственикот на илегалната дрога, рамо до рамо со Венко Филипче, јасно е кој седи позади дрогата 

Манасиевски: Филипче ја составал техничката спецификација и немал елаборат за електрична енергија за модуларната болница во Тетово, сведоштво на обвинителката Кадриу 

Манасиевски: Филипче ја составал техничката спецификација и немал елаборат за електрична енергија за модуларната болница во Тетово, сведоштво на обвинителката Кадриу 

Вкупниот промет во индустријата со раст од 10.3 проценти во декември лани на годишно ниво

Вкупниот промет во индустријата со раст од 10.3 проценти во декември лани на годишно ниво

Инфлацијата во јануари годинава во однос на декември лани е 0.7 проценти, во групата транспорт - 9,3

Инфлацијата во јануари годинава во однос на декември лани е 0.7 проценти, во групата транспорт - 9,3

Се уредуваат дрворедите на јавните површини во Битола

Се уредуваат дрворедите на јавните површини во Битола

Димитријевиќ: Власта нема допир со реалноста како живее едно семејство, одбива да ги покачи платите

Димитријевиќ: Власта нема допир со реалноста како живее едно семејство, одбива да ги покачи платите

Стојаноски: Историски успех за македонската Влада и дипломатија, заедничка изјава и рамка за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија со САД 

Стојаноски: Историски успех за македонската Влада и дипломатија, заедничка изјава и рамка за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија со САД 

Над 130 предлози во изборот за спортист на годината во Битола

Над 130 предлози во изборот за спортист на годината во Битола

Избор на уредникот

САД и Македонија постигнаа договор за реципрочна, фер и балансирана трговија

САД и Македонија постигнаа договор за реципрочна, фер и балансирана трговија

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција