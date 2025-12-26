Мицкоски најави 150 нови возила за Итната медицинска помош низ Македонија

  • петок, 26 декември 2025
  • Премиерот Христијан Мицкоски денеска на промоцијата на новите полициски возила во Министерството за внатрешни работи, најави дека службите на Брзата помош низ целата држава ќе бидат подновени со нови возила. Според премиерот, во следните две години ќе бидат испорачани вкупно 150 возила.
Скопје, 26 декември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска на промоцијата на новите полициски возила во Министерството за внатрешни работи, најави дека службите на Брзата помош низ целата држава ќе бидат подновени со нови возила. Според премиерот, во следните две години ќе бидат испорачани вкупно 150 возила.

-Во текот на следната година Владата донесе одлука да набави 100 возила за Итната медицинска помош и вредноста на тој проект е мислам околу 7,5 милиони евра, а во 2027 година ќе бидат набавени уште 50, како резултат на донација. Значи некаде отприлика 150 нови возила за Итна медицинска помош ќе имаат Здравствените домови, изјави Мицкоски.

Премиерот посочи дека децении не се инвестирало во службите на Итната медицинска помош и нагласи дека во Скопје во моментов функционираат само седум исправни возила, додека во многу градови во Македонија нема ниту едно исправно возило за итни случаи. вдј/дма/

Фото: МИА

 

