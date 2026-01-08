  • четврток, 08 јануари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Наш приоритет не се изборите, туку реформите и проектите

  • Законите од реформската агенда, изборот на правобранител, укинување на техничката влада се меѓу прашањата што премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, ќе ги предложи за лидерската средба со првите луѓе на парламентарните партии на 14 јануари напладне за Клубот на пратениците за што формална покана ќе биде испратена денеска или утре. Мицкоски претпладнево во изјава за медиумите рече дека нивен приоритет не се изборите, туку реформите и проектите. 
Мицкоски: Наш приоритет не се изборите, туку реформите и проектите

Гевгелија, 8 јануари 2026 (МИА) - Законите од реформската агенда, изборот на правобранител, укинување на техничката влада се меѓу прашањата што премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, ќе ги предложи за лидерската средба со првите луѓе на парламентарните партии на 14 јануари напладне во Клубот на пратениците за што формална покана ќе биде испратена денеска или утре. Мицкоски претпладнево во изјава за медиумите рече дека нивен приоритет не се изборите, туку реформите и проектите. 

- Јас мислев дека со овој повик ќе покажеме зрелост и широчина и на тој начин како политички фактори ќе можеме да се обединиме, барем сите оние парламентарни партии и коалиции што имаат формирано пратеничка група во рамките на Собранието, рече Мицкоски.

Коментирајќи го одбивањето на присуството на средбата на лидерот на СДСМ, Венко Филипче, и обвинувањата дека се бара алиби за предвремени избори, премиерот рече дека граѓаните на неодамна завршените избори јасно кажале каде е поддршката, а пред нешто повеќе од една година јасно се изјасниле која политичка опција ја поддржуваат.

- За нас, оваа тема е апсолвирана и нашиот фокус останува исклучиво на реформите и на напредокот на државата и подобрување на стандардот за живеење на граѓаните, рече Мицкоски.   

Во одговорот на новинарското прашање по отворањето на градинката во Гевгелија, премиерот рече дека тема на оваа лидерска средба не треба да биде само Законот за Владата, односно укинување на техничката влада.

- Ако ние одлучиме така да се однесуваме незрело и неодговорно како што тој се однесува (Филипче) и, генерално, опозицијата, тогаш нам и не ни е потребна лидерска средба. Со 61 глас во парламентот можеме да го смениме Законот за Владата и да ја избришеме техничката влада, не ни треба мислењето на опозицијата. Но, ние сакаме процесот да биде инклузивен и покрај тоа што имаме огромно мнозинство градоначалници, речиси двотретинско во парламентот, така што ако сакавме да се однесуваме незрело како што тие се однесуваат, но и неодговорно, можевме тоа да го направиме и без таа лидерска средба, рече Мицкоски.  

На лидерската средба сакал да се разговара и за законите, кои се дел од реформската агенда, а кои ќе бидат во парламентот, меѓу кои е и Изборниот законик, потоа уште четири други закони во делот на правосудството - за јавнообвинителската и за судската служба, за јавните обвинители и за Судскиот совет. 

Според него, опозицијата е неодговорна, неконструктивна и безидејна. 

- Во ред, претпоставувам и ваквото негово (Филипче) однесување, на ваков тип на обраќање во јавноста, е составен дел од неговиот менаџерски договор што го има потпишано како претседател на СДСМ, па претпоставувам дел од обврските што треба да ги одработи, а се содржани во тој менаџерски договор, се и ваквите навреди кон Владата и одбивањето вакви средби, но тоа е негов избор. Ние сепак формално денес или утре ќе ги доставиме поканите, рече Мицкоски. 

За премиерот пораките од СДСМ се збунувачки, а однесувањето нејасно.

- До неодамна тие бараа лидерска средба, а сега кога има, ја одбиваат, рече Мицкоски. ев/вј/  

ФОТО: МИА архива 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Колона од возила на граничниот премин кај Делчево поради електронско внесување на податоци за патници без ЕУ пасоши

Колона од возила на граничниот премин кај Делчево поради електронско внесување на податоци за патници без ЕУ пасоши

Мицкоски: 2026 ќе биде година на реформи и реализација на проекти

Мицкоски: 2026 ќе биде година на реформи и реализација на проекти

Стаменкоска-Трајкоска: Секое дете заслужува внимание, топлина и чувство дека не е заборавено

Стаменкоска-Трајкоска: Секое дете заслужува внимание, топлина и чувство дека не е заборавено

Филипче: Средба за техничката влада ќе нема, Мицкоски бара алиби за распишување на предвремени избори

Филипче: Средба за техничката влада ќе нема, Мицкоски бара алиби за распишување на предвремени избори

Битолските јавни претпријатија ги санираат последиците од поплавите

Битолските јавни претпријатија ги санираат последиците од поплавите

Градоначалникот Грозданов на празничната литургија во црквата „Св. великомаченик Георгиј“ во Кочани

Градоначалникот Грозданов на празничната литургија во црквата „Св. великомаченик Георгиј“ во Кочани

Општина Македонска Каменица со засилени активности поради зголемен водостој на реките

Општина Македонска Каменица со засилени активности поради зголемен водостој на реките

Изјава на премиерот Христијан Мицкоски (во живо)

Изјава на премиерот Христијан Мицкоски (во живо)

Избор на уредникот

Мицкоски: Со измените на Кривичниот законик СДСM и ДУИ создадоа можност да се амнестираат самите, со што го контаминираа правосудството

Мицкоски: Со измените на Кривичниот законик СДСM и ДУИ создадоа можност да се амнестираат самите, со...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција