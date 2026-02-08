  • недела, 08 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Направивме храбар, историски чекор, очекувам администрацијата да ги подобри услугите кон граѓаните и бизнисот

  • Премиерот Христијан Мицкоски на прес-конференција по средбата во Владата со репрезентативните синдикати на администрацијата, оцени дека постигнатиот Договор е храбар, историски чекор. Притоа напомена дека, како што Владата ќе го регулира зголемувањето на платите, така очекува и администрацијата да испорача подобри услуги за граѓаните и бизнисот.
Мицкоски: Направивме храбар, историски чекор, очекувам администрацијата да ги подобри услугите кон граѓаните и бизнисот

Скопје, 8 февруари 2026 (МИА) - Околу 11 000 вработени во админстрацијата ќе бидат опфатени со Договорот што го постигнаа нејзините репрезентативни синдикати со Владата. Договорот ќе трае до 2028 година и за негова реализација ќе бидат потребни нешто над 10 милиони евра. 

Премиерот Христијан Мицкоски на прес-конференција по средбата во Владата со репрезентативните синдикати на администрацијата, оцени дека постигнатиот Договор е храбар, историски чекор. Притоа напомена дека, како што Владата ќе го регулира зголемувањето на платите, така очекува и администрацијата да испорача подобри услуги за граѓаните и бизнисот.

Според Мицкоски, Договорот треба да се операционализира преку индивидуални договори.

-Со ова, Владата, како најголем работодавач, целосно воспоставува Договор со рок на траење до 2028 година и ги има регулирано односите со колегите во институциите. Ова е историски момент зашто досега никогаш порано не се случило да имаме ваков план за зголемување на платите за да дојдеме до некое достоинстевнмо ниво. Ова се тие храбри чекори што ги правиме, дури и во услови на светски и домашни предизвици кои влијаат на економијата, со домаќинско зрело и одговорно работење, истакна премиерот.

Тој потсети дека Општиот коективен договор е истечен, напоменувајќи дека Владата е подготвена да седне заедно со ССМ и КСС да испрегповара нов Општ колокетивен договор, како единствена алатка врз основа на која ќе бидат исплаќани платите.

-Ваква вин-вин комбинација можеме да го направиме со зрело работење и доверба која мислам дека со одредени структури во синдикатите Владата ја има и ја гради, но има структури кои никако да излезат од прегратките на некои политички партии. Јас сум задоовлен, очекувам уште многу вакви усшешни моменти понатаму, рече Мицкоски. мч/сст/

фото: принт скрин

Можно е и ова да ти се допаѓа

Средношколци од Кратово преку регионален проект градат мир и културна размена со врсници од Црна Гора

Средношколци од Кратово преку регионален проект градат мир и културна размена со врсници од Црна Гора

Лишени од слобода жители на Неготино и Марена, едниот возел иако имал забрана, а другиот под дејство на алкохол

Лишени од слобода жители на Неготино и Марена, едниот возел иако имал забрана, а другиот под дејство на алкохол

Во тек е пријавување на групни маски за манифестацијата „Сусурига 2026“

Во тек е пријавување на групни маски за манифестацијата „Сусурига 2026“

Деановски и Ралповски: Постигнавме договор со Владата, ова е историска придобивка за вработените во администрацијата

Деановски и Ралповски: Постигнавме договор со Владата, ова е историска придобивка за вработените во администрацијата

Расчистени одроните од камен, земја и дрва од новиот пат за село Скудриње

Расчистени одроните од камен, земја и дрва од новиот пат за село Скудриње

Мицкоски: Постигнат е договор, околу 11 000 административци ќе земат покачување на платите од скоро 40 отсто до 2028 година

Мицкоски: Постигнат е договор, околу 11 000 административци ќе земат покачување на платите од скоро 40 отсто до 2028 година

Петрушевски: Заев и Филипче вмешани и во последниот случај со заплена на марихуана, дали Заев се интересирал во државни институции и за запленетата марихуана во Србија

Петрушевски: Заев и Филипче вмешани и во последниот случај со заплена на марихуана, дали Заев се интересирал во државни институции и за запленетата марихуана во Србија

Костадиновски од Египет: Судовите не смеат да станат алатки на волјата на мнозинството

Костадиновски од Египет: Судовите не смеат да станат алатки на волјата на мнозинството

Избор на уредникот

Мицкоски: Постигнат е договор, околу 11 000 административци ќе земат покачување на платите од скоро 40 отсто до 2028 година

Мицкоски: Постигнат е договор, околу 11 000 административци ќе земат покачување на платите од скоро...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција