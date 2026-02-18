  • среда, 18 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Можеме да помогнеме работодавачите и работниците да најдат компромис, но не можеме да наметнуваме

  • Можеме да помогнеме работодавачите и работниците да најдат компромис, но не можеме да наметнуваме, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски за барањата од синдикатите за зголемување на минималната плата на 600 евра. Мицкоски во одговор на новинарско прашање истакна дека Владата го охрабрува бипартитниот дијалог повторувајќи дека минималната плата ќе се зголеми во согласност со законот. 
Мицкоски: Можеме да помогнеме работодавачите и работниците да најдат компромис, но не можеме да наметнуваме

Скопје, 18 февруари 2026 (МИА) - Можеме да помогнеме работодавачите и работниците да најдат компромис, но не можеме да наметнуваме, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски за барањата од синдикатите за зголемување на минималната плата на 600 евра. 

Мицкоски во одговор на новинарско прашање истакна дека Владата го охрабрува бипартитниот дијалог повторувајќи дека минималната плата ќе се зголеми во согласност со законот. 

- Владата не е таа што прифаќа барања бидејќи Владата како работодавач со своите колеги си ги регулира работите за 98-99 проценти од вкупниот број вработени од владините институции. Имаме договор до 2028 година. Тој процес сме го заокружиле. Ние не можеме да сугерираме во приватните компании како ќе бидат регулирани нивните односи со работниците. Затоа велиме ние можеме да помогнеме во процесот, да го фасилитираме, мислам дека сега на почетокот на март ќе имаме состанок на Економско-социјалниот совет и ние можеме да помогнеме работодавачите и работниците да најдат компромис, но не можеме да наметнуваме затоа што наметнувањето од минатото видовте каде нè донесе и со какви сè предизвици како Влада сега мора да се справуваме поради некои несреќни политики на некоја претходна влада - изјави Мицкоски. 

Според него, Владата секогаш е тука на располагање и на работниците и на работодавачите и ќе помогне во процесот да се постигне решение.

Владата, посочи, беше подготвена и постигна договор со вработените, кои добиваат личен доход под ингеренција на Владата и потпишавме договор заклучно со крајот на мандатот 2028 година.

- Принципиелно се однесуваме, ги регулиравме нашите односи и мислам тоа е добра порака да стоиме на нашите принципиелни ставови. Се грижиме како Влада, постигнавме договор до 2028 година и го охрабруваме бипартитниот дијалог, а ние како Влада во согласност со законот ќе ја зголемиме минималната плата,- рече Мицкоски по учеството на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“. лв/паг/

Фото: МИА 

  •  

Тагови

Мицксоки минимална плата синдикати

Можно е и ова да ти се допаѓа

Тренчевска : Откако Мицкоски се откажа од нов авион, парите да се наменат за минимална плата од 600 евра

Тренчевска : Откако Мицкоски се откажа од нов авион, парите да се наменат за минимална плата од 600 евра

Кавадарци со реконструкција на колекторот ќе ја подобрува животната средина

Кавадарци со реконструкција на колекторот ќе ја подобрува животната средина

Мицкоски: Рамката за договорот со САД е силна порака кој е нивниот партнер во регионот, а тоа е Македонија

Мицкоски: Рамката за договорот со САД е силна порака кој е нивниот партнер во регионот, а тоа е Македонија

Минчев: Новиот закон воведува транспарентен систем за избор и оценување на високите раководители

Минчев: Новиот закон воведува транспарентен систем за избор и оценување на високите раководители

Димитриевски: Вршиме притисок врз Брисел за промена на мерките за транспортерите, тие засегаат и земји членки на ЕУ

Димитриевски: Вршиме притисок врз Брисел за промена на мерките за транспортерите, тие засегаат и земји членки на ЕУ

Отповикана утрешната расправа за „Пулс“ поради влошена здравствена состојба на еден од обвинетите

Отповикана утрешната расправа за „Пулс“ поради влошена здравствена состојба на еден од обвинетите

Јаневска: Предлог-законот за високото образование не дозволува вонредно студирање на дел од регулираните професии

Јаневска: Предлог-законот за високото образование не дозволува вонредно студирање на дел од регулираните професии

Дурмиши: Минималната плата ќе се зголеми во март во согласност со утврдената методологија

Дурмиши: Минималната плата ќе се зголеми во март во согласност со утврдената методологија

Избор на уредникот

Мицкоски: Рамката за договорот со САД е силна порака кој е нивниот партнер во регионот, а тоа е Македонија

Мицкоски: Рамката за договорот со САД е силна порака кој е нивниот партнер во регионот, а тоа е Маке...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција