Мицкоски: Владата нуди своја формула за пресметување на покачувањето на платите во администрацијата

Скопје, 4 февруари 2026 (МИА) – Владата има своја формула за пресметување на платите на вработените во администрацијата. Најголем дел од претставниците на синдикатите, и репрезентативните и од гранковите, се согласни со таа позиција на Владата, со неколку исклучоци. Формулата што ја нуди Владата во врска со тоа како ќе следи покачувањето на платите на административците етапно ќе значи повисоки примања за нив, а не само за онолку средства колку што ќе расте минималната плата. Тоа денеска го посочи премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на прашања на новинарите во врска со актуелните разговори за покачувањата на минималната плата и зголемувањето на платите за вработените во јавната администрација со синдикалните претставници.

Премиерот истакна дека на синдикатите им била понудена формула по која би се пресметувале личните доходи за вработените во администрацијата, притоа нагласувајќи дека Владата инсистира доколку биде договорена, тоа да биде конечна формула по која ќе се исплаќа платата на вработените во администрацијата.

Мицкоски рече дека во разговорите дел од раководството на ССМ се повикува на општиот колективен договор што синдикатот го има потпишано со претходната влада, што иако е истечен, во преодните и завршните одредби стои дека тој е во функција се додека не биде потпишан нов колективен договор.

За неколкутемина во раководството на синдикатот кои не се согласуваат со предлогот на Владата, премиерот очекува да излезат од партиската прегратка и да се договорат со Владата во интерес на административните службеници.

- Па очекувам да излезат од партиската прегратка тие неколкумина во раководството на Сојузот на синдикати и да се договорат со Владата во интерес на работниците, односно во интерес на административните службеници, бидејќи уште тие, како што многу пати кажав во минатото, уште тие 7.700-7.800 наши колеги немаат со Владата договорен Колективен договор, сите останати имаат. Така што со ова, Владата како работодавач ги заокружува односите до истекот на мандатот на оваа Влада, до 2028 година, со сите оние на чии што работодавач директен или индиректен е Владата, рече тој.

Мицкоскипојасни дека поради оставениот простор за различно толкување на начинот на утврдување на висината на платите во јавната администрација, може да резултира со проблеми во пресметувањето така што Владата заради тоа предлага унифициран образец според кој би се утврдувала висината на личните доходи.

-Доколку ја примениме оваа формула, тогаш при исплатата на лични доходи ќе се создаде какофонија бидејќи постојат неколку документи што ја дефинираат платата, кои можат да се толкуваат различно. Ние сакаме унифициран образец по кој ќе се исплаќаат платите за администрацијата. Еден од трите члена каде се дефинираат платите во општиот колективен договор да го суспендираме и во периодот додека важи овој договор што ќе го постигнеме да испреговараме нов општ колективен договор. Тоа е некаде три години. Јас ценам дека за три години ако се седне ќе се направи многу повеќе отколку нова верзија на општ колективен договор. Доволно сме зрели и одговорни и мислам дека е тоа сосема доволно време, рече Мицкоски.

За самата формула како би се вршело пресметувањето, појасни дека начинот што го предлага Владата на крајот ќе значи повисоки плати за вработените во администрацијата и различно од простото следење на покачувањето на минималецот.

Премиерот Мицкоски истакна дека кога зборувал за просечната плата од 31 илјади денари, зборувал за сума што во моментот била апликативна, за математички пресметката да биде полесна.

-Импровизирав со зголемување на минималните плати за 1500 денари три години последователно. Сега без оваа понуда на Владата, на платата на административните службеници се додава зголемувањето на минималната плата. Ако админитративен службеник добива плата од 35 илјади денари, а овогодинешното зголемување е 1500 денари, тогаш платата би била 36.500 денари. Моделот што ние го нудиме е тој збир на платата да биде зголемен за осум посто, тоа ќе даде дополнителни средства. Следната година во март да препоставиме повторно зголемувањето на минималната плата да биде 1500 денари. Тоа ќе значи платата на админситративците да се зголеми повторно за осум проценти. Третата година, во март 2028 да претпоставиме дека повторно минималната плата ќе се зголеми за 1500 денари. Тие средства трет пат по ред зголемени за осум проценти се минимум 40 проценти од почетните 30 илјади денари, рече тој.

Синдикатите бараат итно зголемување на минималната плата на 600 евра и линеарен раст од сто евра за сите останати, додека Владата застапува модел на постепен раст. Формулата што ја предлага Владата предвидува кумулативно зголемување од околу 40 проценти до 2028 година, со годишни нивелации меѓу седум и осум проценти.

Ставот на синдикатот засега е дека дека таквата долгорочна проекција не ги задоволува потребите на работниците имајќи ја предвид инфлацијата, така што ССМ се заканува со Генерален штрајк доколку не се постигне итен договор во рамките на Економско-социјалниот совет. аб/вј/

