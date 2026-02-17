  • вторник, 17 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски - Варнс: Заедничка заложба за натамошно јанкење на односите меѓу Македонија и САД

  • Унапредување на билатералната соработка, заедничките приоритети и можностите за продлабочување на партнерството во области од заемен интерес биле темите за кои разговарале денеска премиерот Христијан Мицкоски и  вршителката на должност амбасадор на САД Никол Варнс.
Мицкоски - Варнс: Заедничка заложба за натамошно јанкење на односите меѓу Македонија и САД

Скопје, 17 февруари 2026 (МИА) - Унапредување на билатералната соработка, заедничките приоритети и можностите за продлабочување на партнерството во области од заемен интерес биле темите за кои разговарале денеска премиерот Христијан Мицкоски и  вршителката на должност амбасадор на САД Никол Варнс.

За средбата информира Мицкоски преку својот Фејсбук профил, нагласувајќи дека средбата минала во пријателски дух и заедничка заложба за натамошно јакнење на односите.

- Денес остварив средба со вршителката на должност амбасадор на Соединетите Американски Држави, Никол Варнс. Разговаравме за унапредување на билатералната соработка, заедничките приоритети и можностите за продлабочување на партнерството во области од заемен интерес. Средбата помина во дух на пријателство, отворен дијалог и заедничка заложба за понатамошно зајакнување на односите, објави премиерот.

Фото: ФБ на премиерот Христијан Мицкоски

Тагови

Христијан Мицкоски Никол Варнс средба

Можно е и ова да ти се допаѓа

Стојаноски: Две години власт, конкретни резултати за јавниот сектор, продолжуваме со раст на платите и стабилна економија

Стојаноски: Две години власт, конкретни резултати за јавниот сектор, продолжуваме со раст на платите и стабилна економија

ССМ ќе чека до крајот на февруари договор за зголемување на платите, во март најавува генерален штрајк и протест

ССМ ќе чека до крајот на февруари договор за зголемување на платите, во март најавува генерален штрајк и протест

ДКСК ќе иницира постапка за користење автобуси на јавно претпријатие за изборно рекламирање на градоначалник

ДКСК ќе иницира постапка за користење автобуси на јавно претпријатие за изборно рекламирање на градоначалник

Панел: Се уште нема систематизиран преглед - кој добива државна помош, за што, колку и со каква цел, ниту се знае дали ефективно се искористени средствата

Панел: Се уште нема систематизиран преглед - кој добива државна помош, за што, колку и со каква цел, ниту се знае дали ефективно се искористени средствата

Собраниска делегација во Брисел на состаноци на ПС на НАТО

Собраниска делегација во Брисел на состаноци на ПС на НАТО

Влада: Владиниот авион е користен во согласност со прописите, опозицијата шири хипокризија и сензационализам

Влада: Владиниот авион е користен во согласност со прописите, опозицијата шири хипокризија и сензационализам

Потпишан меморандум за меѓународна промоција на енергетиката 

Потпишан меморандум за меѓународна промоција на енергетиката 

„Градиме иднина“ со барања до Министерството за здравство за спас на децата питачи

„Градиме иднина“ со барања до Министерството за здравство за спас на децата питачи

Избор на уредникот

Од јули директни летови од Скопје до Алгеро и Палермо во Италија

Од јули директни летови од Скопје до Алгеро и Палермо во Италија

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција