Мицкоски - Варнс: Заедничка заложба за натамошно јанкење на односите меѓу Македонија и САД

Скопје, 17 февруари 2026 (МИА) - Унапредување на билатералната соработка, заедничките приоритети и можностите за продлабочување на партнерството во области од заемен интерес биле темите за кои разговарале денеска премиерот Христијан Мицкоски и вршителката на должност амбасадор на САД Никол Варнс.

За средбата информира Мицкоски преку својот Фејсбук профил, нагласувајќи дека средбата минала во пријателски дух и заедничка заложба за натамошно јакнење на односите.

Фото: ФБ на премиерот Христијан Мицкоски