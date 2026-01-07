МИА Најави МКД

8 јануари 2026

Гевгелија - Премиерот Христијан Мицкоски ќе присуствува на пуштање во употреба на новата детска градинка „Сончогледи“ во Општина Гевгелија. (13:00)

Битола - Прес - конференција на НУ Центар за култура по повод претстојниот концерт на Раде Шербеџија во Битола. (Кафетерија Рипит/11:00)

Битола - Божикен концерт „Свет, Свет, Свет“. (Центар за култура/19:00)





