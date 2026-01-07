МИА Најави МКД

  • четврток, 08 јануари 2026
  • Гевгелија - Премиерот Христијан Мицкоски ќе присуствува на пуштање во употреба на новата детска градинка „Сончогледи“ во Општина Гевгелија. (13:00)
8 јануари 2026

Гевгелија - Премиерот Христијан Мицкоски ќе присуствува на пуштање во употреба на новата детска градинка „Сончогледи“ во Општина Гевгелија. (13:00)

Битола - Прес - конференција на НУ Центар за култура по повод претстојниот концерт на Раде Шербеџија во Битола. (Кафетерија Рипит/11:00)

Битола - Божикен концерт „Свет, Свет, Свет“. (Центар за култура/19:00)

***МИА ги објавува местото и времето на одржување на настаните и притоа не презема обврска за реизвестување доколку дојде до промена на најавените термини***

 

На денешен ден

Од верските календари

Астрономски календар

ЦУК: Граѓаните да не патуваат кон тетовско Бањиче поради свлечиште

Мицкоски: Бизнисите и граѓаните да бидат спокојни, владините политики за раст на економија ги дадоа резултатите

Мицкоски: Ќе иницирам лидерска средба за реформските закони и за Законот за влада во делот на техничка влада

Премиерот Мицкоски ќе побара лидерска средба за укинување на техничката влада и консензус за реформските закони

АМСМ: Од 17 часот затворен граничниот премин Евзони

Мицкоски: Бизнисите и граѓаните да бидат спокојни, владините политики за раст на економија ги дадоа резултатите

