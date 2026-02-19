  • четврток, 19 февруари 2026
Кроасани

Овие кроасани, меки и воздушести, се подеднакво идеални за појадок или вечера.

 

 

         Состојки:

  • 3 јајца
  • 3 чаши масло
  • 0,5 л млеко
  • една лажичка сол
  • една лажичка шеќер
  • една коцка квасец
  • 250 грама маргарин
  • околу 1,5 кг брашно
  • една чаша вода за квасецот
  • жолчка за премачкување
  • една лажичка млеко

 

Подготовка:

Потопете го квасецот во млака вода, со една лажица шеќер и малку брашно. Кога квасецот ќе нарасне, ставете го во длабок сад и додадете ги јајцата, млекото, маслото, солта. Брашното додавајте го постепено, ќе видите кога е доволно додека го месите тестото, додека не стане меко и воздушесто. Месете го тестото околу 5 минути.Оставете го замесеното тесто да нарасне 1-2 часа. Кога ќе нарасне, развлечете го тестото во правоаголна форма, изрендајте го маргаринот, превиткајте го тестото на половина од двете страни, направете го истото од горе и долу. Потоа спојте ги половините, развлечете го во круг со дебелина од 5 мм и исечете 32 парчиња. Направете форма на кроасан и премачкајте го горниот дел со изматена жолчка и лажица млеко. Оставете да отстои 15 минути и печете на 200 степени околу 20 минути додека не поруменат.

Сервирање:
Сервирајте за појадок или вечера со џем по желба.

Фото: Фрипик

