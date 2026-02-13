Овој миризлив сладок колач од тиква и ореви е идеална пригода за мало семејно дружење.

Состојки:

250 грама тиква, исечена на коцки

40 грама путер

200 грама кафеав шеќер

1 јајце

250 грама брашно

1 лажичка прашок за пециво

прстофат сол

½ лажичка сода бикарбона

½ лажичка цимет

100 мл вода

50 грама суво грозје

50 грама ореви (или лешници, бадеми)

Подготовка:



Прелијте ја тиквата со вода и кога ќе зоврие, гответе ја околу 10 минути. Потоа исцедете ја, испасирајте ја и изладете ја. Измешајте го путерот, шеќерот и јајцето, па додадете ги во тиквата. Измешајте го брашното, прашокот за пециво, солта, содата бикарбона и циметот. Додадете ги сувите состојки, водата во смесата од тиква и измешајте. Додадете ги сувото грозје и сецканите ореви. Истурете ја смесата во намастен плех за печење (31×19 см), посипете со брашно и печете во рерна претходно загреана на 180°C 40 минути.

Сервирање:

Посипете го изладениот колач со шеќер во прав и сервирајте.

Совет:

Можете да ги замените сувото грозје и оревите со друго суво овошје.

Фото:Фрипик