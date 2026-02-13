  • петок, 13 февруари 2026
Колач од тиква

Колач од тиква

Овој миризлив сладок колач од тиква и ореви е идеална пригода за мало семејно дружење. 

 

 

         Состојки:

  • 250 грама тиква, исечена на коцки
  • 40 грама путер
  • 200 грама кафеав шеќер
  • 1 јајце
  • 250 грама брашно
  • 1 лажичка прашок за пециво
  • прстофат сол
  • ½ лажичка сода бикарбона
  • ½ лажичка цимет
  • 100 мл вода
  • 50 грама суво грозје
  • 50 грама ореви (или лешници, бадеми)

 

Подготовка:

Прелијте ја тиквата со вода и кога ќе зоврие, гответе ја околу 10 минути. Потоа исцедете ја, испасирајте ја и изладете ја. Измешајте го путерот, шеќерот и јајцето, па додадете ги во тиквата. Измешајте го брашното, прашокот за пециво, солта, содата бикарбона и циметот. Додадете ги сувите состојки, водата во смесата од тиква и измешајте. Додадете ги сувото грозје и сецканите ореви. Истурете ја смесата во намастен плех за печење (31×19 см), посипете со брашно и печете во рерна претходно загреана на 180°C 40 минути. 

Сервирање:
Посипете го изладениот колач со шеќер во прав и сервирајте.

Совет:
Можете да ги замените сувото грозје и оревите со друго суво овошје.

 

Фото:Фрипик

Колач од тиква

Избор на уредникот

САД и Македонија постигнаа Договор за реципрочна, фер и избалансирана трговија

САД и Македонија постигнаа Договор за реципрочна, фер и избалансирана трговија

