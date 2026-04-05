Кина е подготвена да соработува со Русија за надминување на тензиите на Блискиот Исток

Пекинг, 5 април 2026 (МИА) - Кина е подготвена да продолжи да соработува со Русија во рамките на Советот за безбедност на ОН за надминување на тензиите на Блискиот Исток, изјави кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји, цитиран од државната новинска агенција Ксинхуа.

Ванг, кој е и член на Политбирото на Комунистичката партија на Кина, го кажа ова во телефонски разговор со својот руски колега Сергеј Лавров.

Кинескиот министер за надворешни работи смета дека клучот за решавање на кризата во Ормуската Теснина е што побрз прекин на огнот, додавајќи дека Пекинг отсекогаш се залагал за решавање на жешките прашања во меѓународните односи преку дијалог и преговори.

Руското Министерство за надворешни работи, пак, соопшти дека Лавров и Ванг повикаа ситуацијата во Персискиот Залив да се смири што е можно поскоро.

Разговорот меѓу шефовите на дипломаттите на Кина и Русија се одржа во пресрет на гласањето во Советот за безбедност на ОН за резолуцијата поднесена од Бахреин за заштита на цивилниот превоз во и околу Ормуската Теснина.са/

Можно е и ова да ти се допаѓа

Русија: САД треба да се откажат од „јазикот на ултиматуми“ кон Иран

Русија: САД треба да се откажат од „јазикот на ултиматуми“ кон Иран

Украина ги отфрла обвинувањата дека е поврзана со откриениот експлозив во Србија

Украина ги отфрла обвинувањата дека е поврзана со откриениот експлозив во Србија

ОПЕК+ предупредува на трошоците за поправка на оштетените енергетски капацитети на Блискиот Исток

ОПЕК+ предупредува на трошоците за поправка на оштетените енергетски капацитети на Блискиот Исток

Сијарто: Украинците би можеле да стојат зад обидот за кревање во воздух на гасоводот во Србија

Сијарто: Украинците би можеле да стојат зад обидот за кревање во воздух на гасоводот во Србија

Поранешниот директор на МААЕ и добитник на Нобеловата награда, Ел Барадеј, повика „да се запре лудилото на Трамп“

Поранешниот директор на МААЕ и добитник на Нобеловата награда, Ел Барадеј, повика „да се запре лудилото на Трамп“

По острите закани кон Иран, Трамп сега вели дека постојат „добри шанси“ за постигнување договор пред истекот на ултиматумот

По острите закани кон Иран, Трамп сега вели дека постојат „добри шанси“ за постигнување договор пред истекот на ултиматумот

Четворица загинати и 39 ранети во израелски напад врз јужниот дел на Бејрут

Четворица загинати и 39 ранети во израелски напад врз јужниот дел на Бејрут

Ирански дронови предизвикаа пожари во нафтени комплекси во Кувајт и ОАЕ

Ирански дронови предизвикаа пожари во нафтени комплекси во Кувајт и ОАЕ

Избор на уредникот

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се самоубил... на 32 уште се бори и е инспирација

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се само...

