Кина е подготвена да соработува со Русија за надминување на тензиите на Блискиот Исток

Пекинг, 5 април 2026 (МИА) - Кина е подготвена да продолжи да соработува со Русија во рамките на Советот за безбедност на ОН за надминување на тензиите на Блискиот Исток, изјави кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји, цитиран од државната новинска агенција Ксинхуа.

Ванг, кој е и член на Политбирото на Комунистичката партија на Кина, го кажа ова во телефонски разговор со својот руски колега Сергеј Лавров.

Кинескиот министер за надворешни работи смета дека клучот за решавање на кризата во Ормуската Теснина е што побрз прекин на огнот, додавајќи дека Пекинг отсекогаш се залагал за решавање на жешките прашања во меѓународните односи преку дијалог и преговори.

Руското Министерство за надворешни работи, пак, соопшти дека Лавров и Ванг повикаа ситуацијата во Персискиот Залив да се смири што е можно поскоро.

Разговорот меѓу шефовите на дипломаттите на Кина и Русија се одржа во пресрет на гласањето во Советот за безбедност на ОН за резолуцијата поднесена од Бахреин за заштита на цивилниот превоз во и околу Ормуската Теснина.са/

