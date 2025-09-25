  • четврток, 25 септември 2025
Логирај Се

Канелони Болоњезе

Канелони Болоњезе

Вкусно, кремасто и совршено за семеен ручек или специјална пригода. Овој рецепт за канелони наполнети со сос Болоњезе и прелиени со нежен сос од сирење ќе ве освои уште од првиот залак. Лесен е за подготовка, а резултатот е вистинско уживање за сите сетила. 
Состојки:

  • 200 g канелони
  • 3 сос Болонезе (800 грама)
  • 30 g путер (околу 2 лажици)
  • 1 лажица брашно
  • ¼ лажичка мелен морско оревче
  • 400 ml млеко
  • 200 грама рендано сирење по избор (моцарела, пармезан, гауда...)
  • сол (по вкус)
  • мелен црн бибер (по вкус) 

Подготовка:
Во тава растопете го путерот, па додајте го брашното и пржете со постојано мешање.
Кога брашното ќе добие златна боја, постепено додавајте го млекото, мешајќи со жица за матење за да не се создадат грутки.
Додајте го морското оревче, солта и биберот, и варете неколку минути додека сосот не се згусне малку. Тргнете од оган и додадете 150 грама сирење со мешање, додека целосно не се растопи. Сосот треба да остане малку редок. Загрејте ја рерната на 180°C. На дното на огноотпорен сад ставете две лажици од Болоњезе сосот. Канелоните наполнете ги со преостанатиот сос Болонезе (најлесно е со слаткарска кеса) и наредете ги во садот. Прелијте ги со сосот од сирење.
Посипете го преостанатото сирење и додадете малку свежо мелен бибер одозгора. Печете во рерна 30–40 минути, или додека површината не добие златна, крцкава кора. Оставете ги канелоните да одморат 10-тина минути пред сервирање. На тој начин ќе се стабилизираат и полесно ќе се сечат.

 

 

Фото: Фрипик

Тагови

Канелони Болоњезе

Можно е и ова да ти се допаѓа

Освоени 120 милиони евра на „Евроџекпот“

Освоени 120 милиони евра на „Евроџекпот“

Јангванг У9 Екстрим го скрши рекордот за најбрз сериски автомобил со 496,22 км/ч

Јангванг У9 Екстрим го скрши рекордот за најбрз сериски автомобил со 496,22 км/ч

Џејмс ван дер Бек, кој се лекува од рак, со видеопоздрав до своите обожаватели

Џејмс ван дер Бек, кој се лекува од рак, со видеопоздрав до своите обожаватели

Деми Мур во светкава тоалета на Модната недела во Милано

Деми Мур во светкава тоалета на Модната недела во Милано

Печени пиперки полнети со фета сирење

Печени пиперки полнети со фета сирење

Почина италијанската фимска икона Клаудија Кардинале

Почина италијанската фимска икона Клаудија Кардинале

„Фудбал менаџер 26“ вклучува и женски тимови

„Фудбал менаџер 26“ вклучува и женски тимови

„Спејс-Икс“ најверојатно не е подготвена за месечевата мисија со луѓе во 2027 година

„Спејс-Икс“ најверојатно не е подготвена за месечевата мисија со луѓе во 2027 година

Избор на уредникот

Сиљановска - Давкова на средба Гутереш: ОН треба да останат главната арена за справување со светските проблеми

Сиљановска - Давкова на средба Гутереш: ОН треба да останат главната арена за справување со светскит...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција