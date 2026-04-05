Ирански дронови предизвикаа пожари во нафтени комплекси во Кувајт и ОАЕ

Абу Даби, 5 април 2026 (МИА) - Ирански беспилотни летала денеска погодиле објекти на државната Кувајтска нафтена корпорација (КПЦ) по што избувнале пожари и е причинета голема материјална штета во некои од производствените погони.

КПЦ соопшти дека нивни тимовите работат на локализирање на пожарите. Претходно, ирански дронови предизвикале пожар и во нафтениот комплекс Шуваик, каде што се наоѓа Министерството за нафта на Кувајт и седиштето на компанијата.

Две електрани и постројка за десалинизација на вода биле исто така цел на ирански беспилотни летала, предизвикувајќи значителна материјална штета, соопштија кувајтските власти.

Во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), пак, е погодена петрохемиска фабрика. Властите во Абу Даби, главниот град на ОАЕ, соопштија дека избувнале пожари во петрохемиската фабрика во Боруж, што довело запирање на нејзината работа.

Министерството за одбрана на ОАЕ денеска соопшти дека пресретнало 10 ирански ракети и 50 беспилотни летала.

Земјите од Персискиот Залив, вклучувајќи ги Кувајт, Обединетите Арапски Емирати и Бахреин, се цел на ирански напади како одговор на нападите извршени од САД и Израел на 28 февруари.са/

Фото: ЕПА

Можно е и ова да ти се допаѓа

Русија: САД треба да се откажат од „јазикот на ултиматуми“ кон Иран

Русија: САД треба да се откажат од „јазикот на ултиматуми“ кон Иран

Украина ги отфрла обвинувањата дека е поврзана со откриениот експлозив во Србија

Украина ги отфрла обвинувањата дека е поврзана со откриениот експлозив во Србија

ОПЕК+ предупредува на трошоците за поправка на оштетените енергетски капацитети на Блискиот Исток

ОПЕК+ предупредува на трошоците за поправка на оштетените енергетски капацитети на Блискиот Исток

Кина е подготвена да соработува со Русија за надминување на тензиите на Блискиот Исток

Кина е подготвена да соработува со Русија за надминување на тензиите на Блискиот Исток

Сијарто: Украинците би можеле да стојат зад обидот за кревање во воздух на гасоводот во Србија

Сијарто: Украинците би можеле да стојат зад обидот за кревање во воздух на гасоводот во Србија

Поранешниот директор на МААЕ и добитник на Нобеловата награда, Ел Барадеј, повика „да се запре лудилото на Трамп“

Поранешниот директор на МААЕ и добитник на Нобеловата награда, Ел Барадеј, повика „да се запре лудилото на Трамп“

По острите закани кон Иран, Трамп сега вели дека постојат „добри шанси“ за постигнување договор пред истекот на ултиматумот

По острите закани кон Иран, Трамп сега вели дека постојат „добри шанси“ за постигнување договор пред истекот на ултиматумот

Четворица загинати и 39 ранети во израелски напад врз јужниот дел на Бејрут

Четворица загинати и 39 ранети во израелски напад врз јужниот дел на Бејрут

Избор на уредникот

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се самоубил... на 32 уште се бори и е инспирација

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се само...

