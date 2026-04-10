  • петок, 10 април 2026
Логирај Се

Илир Мета му се заблагодари на Александар Николоски за "ставот околу неговото насилно апсење и политичките обвинувања против него“

Тирана, 10 април 2026 (МИА) - Поранешниот албански претседател и актуелен лидер на Партијата на слободата, Илир Мета, кој е во затворски притвор, во интервју за Syri.net, искажува голема благодарност до македонскиот вицепремиер и министер за транспорт, Александар Николовски за "ставот околу неговото насилно апсење и политичките обвинувања против него".  

- Искрено му се заблагодарувам на вицепремиерот на Северна Македонија, г-дин Николоски, за неговата солидарност.  Да не заборавиме дека ВМРО ДПМНЕ ја познава како никој друг „специјалната“ правда на Сорос на чело со Катица Јанева која заврши во затвор за корупција. Ниту една партија не била политички прогонувана од соросоидната правда, како ВМРО. Но, тие покажаа карактер и интегритет и еве ги денес, изјавил Мета. 

-Значи, тие многу добро го разбираат мојот случај, бидејќи знаат како функционира соросоидната правда. Во оваа прилика, и посакувам Македонија да чекори по патот на стабилност и развој, но и на меѓуетничка хармонија, почитувајќи го Охридскиот договор, за кој работевме толку напорно во времето кога јас имав одговорност да бидам премиер на Албанија, рекол тој. 

Сакам да ѝ се заблагодарам на Владата на Македонија што ги држи "своите премини отворени за нашите граѓани од Корча и Поградец до Пешкопеја, за да купуваат поевтино гориво, поевтина храна и поевтини лекови", вели Мета. 

 Според него ова не е долгорочно решение, но засега е од "голема помош за стотици илјади Албанци кои се напуштени од Владата на Албанија. Решението за подобро иднина на албанија е во прогрмата на Партијата за слобода: пет приоритети за четити милиони Албанци 

Мета (57) кој шеф на албанската држава беше во периодот од 24 јули 2017 до 24 јули 2022 година, беше уапсен на 21 октомври 2024 година од кога е во затворски притвор. 

Тој е обвинет за корупција, перење пари и прикривање на имот, што категорично ги отфрла и ги смета за политички. Првото рочиште од судскиот процес е закажано за 27 април. вт

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција