Затворени патишта и прекин на железничкиот сообраќај во Велика Британија поради бурата Дејв

  • Бурата Дејв предизвика прекини во сообраќајот во Велика Британија и доведе до затворање на некои патишта и прекин на железничкиот сообраќај, објавија денеска британските медиуми.
Лондон, 5 април 2026 (МИА) - Бурата Дејв предизвика прекини во сообраќајот во Велика Британија и доведе до затворање на некои патишта и прекин на железничкиот сообраќај, објавија денеска британските медиуми.

„Бурата Дејв ќе продолжи да се движи кон североисток денеска, придружена со врнежи од дожд. На север ќе има најсилни врнежи од дожд придружени со силни ветрови и ниски температури, додека во другите делови од земјата температурите на воздухот ќе бидат поблиску до просекот за ова време од годината“, објави денеска Британската метеоролошка служба, пренесува Скај њуз.

Жолтото предупредување издадено за силни ветрови истече во 3:00 часот утрово, но неколку големи мостови во Шкотска се под посебни предупредувања поради силни ветрови, вклучувајќи го и преминот Квинсфери и мостот Форт Роуд во близина на Единбург.

Налети на ветер до 106 километри на час беа регистрирани во северен Велс вчера, а автопатот А66 беше затворен во двата правци.

Патниците на „Скот Реил“ беа предупредени за можни подолги патувања поради ограничувања на брзината на некои делови од линијата, додека „Нетворк Реил“ соопшти дека автобусите ќе ги заменат возовите на линиите до Манчестер, Пикадили и Честер.

Во Даблин, пилотите се соочија со тешки услови за слетување поради силни налети на ветер, а аеродромот во Даблин соопшти дека 17 летови се откажани, а десетици се пренасочени. мс/

фото: Архива

