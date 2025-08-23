В понеделник се очекува да се комплетира листата со експерти кои ќе утврдуваат дали се вршеле непотребни операции кај пациенти во приватните болници

  • недела, 24 август 2025
  • В понеделник се очекува да се комплетира листата со имињата на експертите со кои Министерството за здравство ќе потпише договор со цел да утврдат дали се вршеле непотребни операции кај пациенти во приватните болници, изјавил минитерот за здравство Азир Алиу за ТВ24.
Скопје, 23 август 2025 (МИА) - В понеделник се очекува да се комплетира листата со имињата на експертите со кои Министерството за здравство ќе потпише договор со цел да утврдат дали се вршеле непотребни операции кај пациенти во приватните болници, изјави министерот за здравство Азир Алиу за ТВ24.

Алиу потврди дека еден експерт ќе биде од Словенија, вториот е одлучено да биде од Италија, а за изборот на третиот во игра се имиња од Австрија и Германија.

Одлуката за ангажирање на странски експерти според министерот Алиу е со цел поголема објективност и утврдување на вистинската слика.

Министерот пред два дена изјави дека приватните здравствени институции ќе мора задолжително да ги отворат нивните бази на податоци за да се следи здравствената патека на секој граѓанин.

-Веќе работи комисија кај нас, ако има законски пречки да се отстранат веднаш, наредната недела, и ќе пуштиме писмо до сите приватни здравствени институции од 15. наредниот месец да мора задолжително да ги отворат базите за да може ние да ги агрегираме сите постоечки информации што се таму во нивните институции. Ова е право на државата. Бидејќи секој граѓанин директно или индиректно придонесува кон здравствениот систем во државата и кон Фондот и затоа, ние мора да бидеме во тек со здравствената патека на секој граѓанин во земјава, рече Алиу.

Директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски вчера упати апел до можните оштетени граѓаните во кардиохирургијата и до сите други пациенти, да поднесат жалби. Изјавата на Клековски доаѓа откако кардиохирургот, Сашко Кедев пред неколку дена изјави дека во некои приватни болници се вршат непотребни интервенции со цел профит, вклучувајќи и стентирања и операции. По оваа изјава МЗ најави формирање комисија со експерти од три различни земји за проверка на работењето во приватните здравствени институции, но и продолжување на контролите во јавните здравствени установи кои се занимаваат со истата проблематика. нд/

