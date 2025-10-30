Во рамки на 14-тиот Меѓународен форум за енергија за одржлив развој ќе ја потпишат „Декларацијата Скопје“ (во живо)

  • четврток, 30 октомври 2025
Скопје, 30 октомври 2025 (МИА) - Министерката за енергетика, рударство и минерални ресурси, Сања Божиновска, претставникот на Програмата за развој на Обединетите нации во Северна Македонија (УНДП), Армен Григорјан и директорот на Дивизијата за одржлива енергија, UNECE, Дарио Лигути во рамки на 14-тиот Меѓународен форум за енергија за одржлив развој ќе ја потпишат „Декларацијата Скопје“. ев/ 

