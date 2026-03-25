Во мај или јуни ќе се разговара за можни кадровски промени во Владата, најави Мицкоски

Скопје, 25 март 2026 (МИА) - Во мај или јуни ќе се отвори дискусија за можни кадровски промени во Владата, најави премиерот Христијан Мицкоски на денешната презентација на страјкер‑возилата во касарната во Петровец.

Одговарајќи на новинарско прашање дали со коалициските партнери веќе се разговара за реконструкција на Владата, Мицкоски потврди дека разговори има.

– Сме разговарале, бидејќи и коалициските партнери, но и ВМРО‑ДПМНЕ имаат внатрешни прегрупирања и реструктуирање. Очекувам во мај–јуни да се седне и да се поразговара, и апсолутно ќе разговараме отворено за сите теми, изјави премиерот.

Тој посочи дека анализите ќе опфатат кои кадри потфрлиле, кои не, како и кои позиции би можеле да се променат или ротираат.

На прашањето дали има министри од чие работење е незадоволен, премиерот кусо одговори дека не би коментирал повеќе од веќе кажаното.

