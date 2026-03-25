  среда, 25 март 2026
Во мај или јуни ќе се разговара за можни кадровски промени во Владата, најави Мицкоски

Скопје, 25 март 2026 (МИА) - Во мај или јуни ќе се отвори дискусија за можни кадровски промени во Владата, најави премиерот Христијан Мицкоски на денешната презентација на страјкер‑возилата во касарната во Петровец.

Одговарајќи на новинарско прашање дали со коалициските партнери веќе се разговара за реконструкција на Владата, Мицкоски потврди дека разговори има.

– Сме разговарале, бидејќи и коалициските партнери, но и ВМРО‑ДПМНЕ имаат внатрешни прегрупирања и реструктуирање. Очекувам во мај–јуни да се седне и да се поразговара, и апсолутно ќе разговараме отворено за сите теми, изјави премиерот.

Тој посочи дека анализите ќе опфатат кои кадри потфрлиле, кои не, како и кои позиции би можеле да се променат или ротираат.

На прашањето дали има министри од чие работење е незадоволен, премиерот кусо одговори дека не би коментирал повеќе од веќе кажаното. бк/вг/

Фото: Влада

Кузеска: Сѐ е поскапено, цените растат, а платите не мрдаат

Кузеска: Сѐ е поскапено, цените растат, а платите не мрдаат

Едуард Хабсбург: Силно го поттикнуваме приемот на Македонија во Европската Унија

Едуард Хабсбург: Силно го поттикнуваме приемот на Македонија во Европската Унија

Министерство за односи меѓу заедниците: Обвинувањата на ДУИ се неосновани, не станува збор за дискриминација, туку за законски донесени акти за престанок на работен однос

Министерство за односи меѓу заедниците: Обвинувањата на ДУИ се неосновани, не станува збор за дискриминација, туку за законски донесени акти за престанок на работен однос

Мицкоски: Армијата ја засилува мобилноста, 17-те нови оклопни возила „страјкер“ симбол на партнерството со САД

Мицкоски: Армијата ја засилува мобилноста, 17-те нови оклопни возила „страјкер“ симбол на партнерството со САД

Во Корча одржан четвртиот состанок на заедничкиот комитет за IPA CBC програмата Албанија – Македонија 

Во Корча одржан четвртиот состанок на заедничкиот комитет за IPA CBC програмата Албанија – Македонија 

Манасиевски: По насока на Заев, Филипче имал средба со Милјан Шчекиќ во Ниш и средба со куќниот пријател на Заев – Башановиќ во Грција

Манасиевски: По насока на Заев, Филипче имал средба со Милјан Шчекиќ во Ниш и средба со куќниот пријател на Заев – Башановиќ во Грција

Мицкоски: Безбедносната состојба во земјата е стабилна

Мицкоски: Безбедносната состојба во земјата е стабилна

Судење „Пулс“: Општината барала од Министерството за економија и ДПИ да не издаваат лиценца, поради несоодветна намена на објектот

Судење „Пулс“: Општината барала од Министерството за економија и ДПИ да не издаваат лиценца, поради несоодветна намена на објектот

Изборна предност на Орбан, силна поддршка од Трамп

Изборна предност на Орбан, силна поддршка од Трамп

