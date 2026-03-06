Во Владата панел дискусија за раст на економијата и економска сигурност на граѓаните (во живо)

Скопје, 6 март 2026 (МИА) - Во Владата се одржува панел дискусијата на тема „Раст на економијата - економска сигурност на граѓаните“ на која учествуваат вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски и министрите за финансии и за земјоделство, шумарство и водостопанство, Гордана Димитриеска Кочоска и Цветан Трипуновски.

Модератор е портпаролката на Владата, Марија Митева.

По панел дискусијата ќе следи сесија за поставување на прашања од страна на новинарите.