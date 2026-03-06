  • петок, 06 март 2026
Логирај Се

Во Владата панел дискусија за раст на економијата и економска сигурност на граѓаните (во живо)

  • Во Владата се одржува панел дискусијата на тема „Раст на економијата - економска сигурност на граѓаните“ на која учествуваат вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски и министрите за финансии и за земјоделство, шумарство и водостопанство, Гордана Димитриеска Кочоска и Цветан Трипуновски.
Во Владата панел дискусија за раст на економијата и економска сигурност на граѓаните (во живо)

Скопје, 6 март 2026 (МИА) - Во Владата се одржува панел дискусијата на тема „Раст на економијата - економска сигурност на граѓаните“ на која учествуваат вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски и министрите за финансии и за земјоделство, шумарство и водостопанство, Гордана Димитриеска Кочоска и Цветан Трипуновски.

Модератор е портпаролката на Владата, Марија Митева.

По панел дискусијата ќе следи сесија за поставување на прашања од страна на новинарите.

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мисјаловски: Продолжуваме да ја јакнеме борбената готвоност на Армијата и да ги исполнуваме НАТО-целите

Мисјаловски: Продолжуваме да ја јакнеме борбената готвоност на Армијата и да ги исполнуваме НАТО-целите

Деца од библиотеката „Линкест“ од Битола на средба со албанскиот премиер Еди Рама

Деца од библиотеката „Линкест“ од Битола на средба со албанскиот премиер Еди Рама

Палминтери: Повеќе од Меѓународен ден на жените, потребен е ден за тоа како мажите да научат да ги почитуваат жените

Палминтери: Повеќе од Меѓународен ден на жените, потребен е ден за тоа како мажите да научат да ги почитуваат жените

Алиу: Медицинската документација ќе се води дигитално, се подобрува пристапот на граѓаните до нивното здравствено досие

Алиу: Медицинската документација ќе се води дигитално, се подобрува пристапот на граѓаните до нивното здравствено досие

Стојаноски: 18.000 нови работни места во последните шест квартали, економијата се движи во позитивна насока

Стојаноски: 18.000 нови работни места во последните шест квартали, економијата се движи во позитивна насока

СДСМ: Пуцко Петрол од ДУИ на состанок со Мицкоски во Владата

СДСМ: Пуцко Петрол од ДУИ на состанок со Мицкоски во Владата

Пад на индустриското производство во јануари

Пад на индустриското производство во јануари

Прес - конференција на министерот Азир Алиу (во живо)

Прес - конференција на министерот Азир Алиу (во живо)

Избор на уредникот

Портпаролот на цивилната одбрана на Кипар за МИА: Не смее да има паника, во состојба на готовност сме, граѓаните треба да бидат смирени

Портпаролот на цивилната одбрана на Кипар за МИА: Не смее да има паника, во состојба на готовност см...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција