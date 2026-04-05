  недела, 05 април 2026
Ван Дајк за испаѓањето на Ливерпул од ФА купот: Многу е тешко да се прифати, жал ми е за навивачите

  • Капетанот на Ливерпул, Вирџил ван Дајк, призна дека тешко се справува со поразот од Манчестер сити во четвртфиналето на ФА купот.
Ван Дајк за испаѓањето на Ливерпул од ФА купот: Многу е тешко да се прифати, жал ми е за навивачите

Ливерпул, 5 април 2026 (МИА) - Капетанот на Ливерпул, Вирџил ван Дајк, призна дека тешко се справува со поразот од Манчестер сити во четвртфиналето на ФА купот.

Натпреварот се одржа на 4 април на стадионот „Етихад“ во Манчестер и заврши со 4:0 во корист на „Граѓаните“.

- Многу е тешко - многу тешко да се прифати, многу тешко да се биде на теренот. Жал ми е за навивачите. Целата одговорност е наша. Знаеме како функционира светот. Мора да се држиме заедно, без разлика колку е тешко. Нашето испаѓање од ФА купот е голем удар, изјави ван Дајк за клупскиот сајт на Ливерпул.

Поразот во четвртфиналето на ФА купот беше 15. за „Црвените“ во сите натпреварувања во сезоната 2025/26.

Ова е најлошиот резултат на тимот од сезоната 2014/15, кога претрпеа 18 порази. зс/

Фото: ЕПА

