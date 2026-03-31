Њоки во кремаст сос од тиквички и печурки

Едноставно, кремасто и многу вкусно..

Состојки:

2-3 чешниња лук

маслиново масло

1 парче тиквичка

5-6 големи печурки

њоки

павлака за готвење

сол, бибер, сув зеленчук

пармезан

1 дл бело вино

Подготовка:



Пржете го лукот во маслиново масло, додадете ги исецканите печурки и тиквички. Кога течноста ќе испари, додадете го виното и динстајте уште 10 минути. Зачинете со сол, бибер, сув зачин и прелијте го со павлаката за готвење. Во меѓувреме, сварете ги њоките, исцедете ги и измешајте ги во сосот од тиквички и печурки. Сервирајте наросено со пармезан.

