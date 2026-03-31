Њоки во кремаст сос од тиквички и печурки

Едноставно, кремасто и многу вкусно..

 

 

         Состојки:

  • 2-3 чешниња лук
  • маслиново масло
  • 1 парче тиквичка
  • 5-6 големи печурки
  • њоки
  • павлака за готвење
  • сол, бибер, сув зеленчук
  • пармезан 
  • 1 дл бело вино

 

Подготовка:

Пржете го лукот во маслиново масло, додадете ги исецканите печурки и тиквички. Кога течноста ќе испари, додадете го виното и динстајте уште 10 минути. Зачинете со сол, бибер, сув зачин и прелијте го со павлаката за готвење. Во меѓувреме, сварете ги њоките, исцедете ги и измешајте ги во сосот од тиквички и печурки. Сервирајте наросено со пармезан.

 

Фото: Фрипик

