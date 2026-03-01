Сиљановска-Давкова: Состојбата е стабилна и нема опасност по безбедноста внатре и во регионот

Скопје, 1 март 2026 (МИА) - Не сме изложени на нестабилност и нема опасност по безбедноста внатре и во регионот. Систем за предупредување постои, институциите ја следат состојбата, се координираат и оттаму е оваа оценка за стабилност и безбедност, изјави претседателката Гордана Сиљановска-Давкова по седницата на Советот за безбедност на која на дневен ред беше безбедносната состојба во земјава по најновите случувања на Блискиот Исток.

Таа додаде дека институрциите ќе продолжат да ја следат состојбата.

-Координирани сме и со органите во регионот и ќе споделиме информации, најави претседателката Сиљановска-Давкова.

Таа е претседател на Советот за безбедност, а на седницата присуствуваа и членовите на Советот: претседателот на Собранието Африм Гаши, претседателот на Владата Христијан Мицкоски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, како и експертите Џевдет Хајредини, Малинка Ристевска Јорданова и Владо Спиридонов. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија,Тимчо Муцунски, кој е на пат за САД, на седницата беше вклучен преку видеоврска.

На седницата присутни беа и директорката на Агенцијата за разузнавање, Габриела Јаковлева, директорот на Агенцијата за национална безбедност, Бојан Христовски, и началникот на Генералштабот, генерал-мајор Сашко Лафчиски. хс/вг/

Фото: МИА