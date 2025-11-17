Премиерот Мицкоски со градоначалникот Ѓорѓиевски во вечерна обиколка на Скопје

Скопје, 16 ноември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски заедно со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски беа во обиколка на главниот град.

-Вечерна обиколка на Скопје со премиерот Христијан Мицкоски, кое сега конечно личи на метропола, како што доликува. Улиците и плоштадите чисти, полни со посетители - ја нема онаа лоша слика на која навикнавме. И никогаш повеќе нема да се повтори!, напиша на неговиот фејсбук профил градоначалникот Ѓорѓиевски.

Во рамки на обиколката двајцата го посетиле и местото на кое некогаш беше Луна паркот, за кој, како што додава Ѓорѓиевски, наскоро ќе почне постапка за реализација.

-Го посетивме и она што долги години му треба не само на Скопје, туку и на Македонија - Луна Паркот за кој наскоро започнуваме постапка за негова реализација. Најдоброто, доаѓа!, стои во објавата на Ѓорѓиевски. вг/паг/

фото : Градоначалник Орце Ѓорѓиевски