  • понеделник, 19 јануари 2026
Логирај Се

Премиерот Мицкоски со владина делегација на форумот во Давос, фокус на економскиот раст, енергетиката и стратешките инвестиции

  • Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Христијан Мицкоски, придружуван од висока владина делегација, од утре ќе учествува на 56 годишен состанок на Светскиот економски форум (WEF) во Давос, Швајцарија.
Премиерот Мицкоски со владина делегација на форумот во Давос, фокус на економскиот раст, енергетиката и стратешките инвестиции

Скопје, 19 јануари 2026 (МИА) - Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Христијан Мицкоски, придружуван од висока владина делегација, од утре ќе учествува на 56 годишен состанок на Светскиот економски форум (WEF) во Давос, Швајцарија.

Овогодишниот форум, кој се одржува под мотото „Во духот на дијалог“, обединува над 65 шефови на држави и влади, со цел изнаоѓање решенија за најгорливите глобални предизвици.

Мицкоски, како што е најавено, ќе оствари серија билатерални средби со претставници на водечки светски корпорации и финансиски институции, презентирајќи ги поволностите за инвестирање во македонската економија, со посебен фокус на енергетиката и технологијата.

На панел дискусиите поврзани со одржливиот развој, во кои ќе учествува македонската делегација, како што информираат од владината прес-служба, ќе ги презентира стратешките планови за енергетска трансформација и инфраструктурно поврзување на регионот.

За време на самитот, премиерот Мицкоски е предвидено да учествува на затворени сесии за лидери, како и на јавни дебати фокусирани на вештачката интелигенција, енергетиката и новите патишта за економски раст во Европа.

Владината делегација во Давос ќе оствари средби и со високи државни претставници и претставници на меѓународните организации, со цел забрзување на реформските процеси и обезбедување поддршка за клучните национални проекти. аа/лв/

Фото: МИА архива

Тагови

Христијан Мицкоски Давос делегација

Можно е и ова да ти се допаѓа

МИА Најави МКД (ДПЛ)

МИА Најави МКД (ДПЛ)

Честитка од Сиљановска Давкова за Водици: Сплотени да придонесеме за среќна и пристојна сегашност и благословена и просперитетна иднина

Честитка од Сиљановска Давкова за Водици: Сплотени да придонесеме за среќна и пристојна сегашност и благословена и просперитетна иднина

Д-р Зафировски за МИА: Новиот закон против пушење е јасна порака дека здравјето, особено на младите и непушачите е приоритет

Д-р Зафировски за МИА: Новиот закон против пушење е јасна порака дека здравјето, особено на младите и непушачите е приоритет

Претседателот на Собранието Гаши го честита празникот Водици

Претседателот на Собранието Гаши го честита празникот Водици

Најстудено на Попова Шапка, Битола и Крива Паланка

Најстудено на Попова Шапка, Битола и Крива Паланка

Внук осомничен за обид за убиство на сопствената баба

Внук осомничен за обид за убиство на сопствената баба

РСБСП: Внимателно и одговорно учество во сообраќајот за Богојавление – Водици

РСБСП: Внимателно и одговорно учество во сообраќајот за Богојавление – Водици

Собраќајот по наместа влажни коловози, нема задржувања на граничните премини

Собраќајот по наместа влажни коловози, нема задржувања на граничните премини

Избор на уредникот

Драма во последните секунди во Хернинг: Серафимов ја имаше топката в раце, имавме 20 секунди за победа, и тогаш таа необјасниво му испадна

Драма во последните секунди во Хернинг: Серафимов ја имаше топката в раце, имавме 20 секунди за побе...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција